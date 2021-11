Autonomiczny pojazd będzie przewoził pracowników Lidla

Lidl jest jedną z pierwszych firm, które eksploatują elektryczny pojazd na drogach publicznych w celu przewozu pracowników. Eksploatacja pojazdu jest wspólnym projektem badawczym realizowanym z Uniwersytetem w Heilbronn i Centrum Badawczym Informatyki FZI w Karlsruhe.

„Lidl jest otwarty na tę nową technologię. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w rozwój autonomicznych autobusów i testujemy ich zastosowanie w projektach pilotażowych”- wyjaśnia Winfried Hermann, minister transportu Badenii-Wirtembergii.

" Jesteśmy wzorem do naśladowania dla bezemisyjnej mobilności w Niemczech" - dodał Matthias Oppitz, dyrektor generalny Lidla w Niemczech.

Pojazd osiąga prędkość do 20 kilometrów na godzinę i może przewozić sześć osób. Akumulator wystarcza na co najmniej trzy godziny pracy lub dystans około 70 kilometrów. Proces ładowania trwa od pięciu do sześciu godzin.