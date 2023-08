Autopay: kryzys i inflacja zjadają oszczędności Polaków

Po rekordowo wysokiej inflacji w lutym 2023 r. (18,4 proc.) kolejne miesiące przyniosły wyczekiwany spadek. Dane za maj mówią o inflacji na poziomie 13 proc., co na ten moment mieści się w przedziale z projekcji NBP na 2023 r. Ostatnie 12 miesięcy to wysokie ceny żywności, paliwa czy energii dla Polaków i większości Europejczyków.

Uciążliwa inflacja

Badanie zrealizowane przez Autopay “Finanse w czasach inflacji” potwierdza, że niemal wszyscy badani odczuli wzrost cen w wyniku inflacji. Dla 81 proc. Polek i Polaków był on dotkliwy. Wynik jest zbliżony do zeszłorocznego. Jedynie dla 15 proc. osób podwyżki nie są jeszcze uciążliwe.

Niemal trzech na czterech badanych deklaruje, że ich gospodarstwo domowe w ostatnim czasie wydaje więcej pieniędzy niż wcześniej. Wzrost wydatków dostrzegają częściej kobiety, osoby starsze oraz mieszkańcy największych miast. Spadek kosztów utrzymania zauważa co dziesiąty respondent.

- Jest to wynik zbliżony do zeszłorocznego. Jednak z perspektywy ostatnich 2 lat koszty związane z prowadzeniem domu, codziennymi wydatkami zwiększyły się kilkukrotnie - zauważa Wojciech Murawski, członek zarządu i dyrektor komercjalizacji Blue Media (wkrótce Autopay). - Taka sytuacja nie pozostaje bez wpływu na nastroje Polek i Polaków - zmusza ich do naruszenia wcześniej zgromadzonych własnych oszczędności czy poszukiwania dodatkowych środków, np. w formie pożyczki od najbliższej rodziny - dodaje.

Ratunkiem oszczędności i pożyczki

Co drugi badany (54 proc.) przyznaje, że w ostatnim czasie został zmuszony sięgnąć po swoje oszczędności. To wzrost o 3 p.p. względem 2022 r. Z kolei 57 proc. Polek i Polaków przewiduje taką konieczność w najbliższej przyszłości. Częściej wskazują na taką potrzebę kobiety oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej.

Wzrosła też liczba osób (do 16 proc.), które przewidują, że w najbliższym czasie będą zmuszone zaciągnąć pożyczkę, aby pokryć bieżące wydatki. Najczęściej taką potrzebę sygnalizują osoby ze średniej grupy wiekowej oraz osoby zamieszkujące wsie i małe miasta. Z pomocy rodziny skorzystał co piąty badany (to więcej o 3 p.p względem 2022 r.). Najrzadziej taka sytuacja miała miejsce w najstarszej grupie oraz wśród mieszkańców największych miast. Z kolei co czwarty respondent sam udzielił takiej pożyczki swoim najbliższym.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w marcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1055 osób metodą CAWI.