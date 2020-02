Bać-Pol ustępuję ws. znaku Spar. Spółka z RPA wyłącznym operatorem marki w Polsce

Chodzą słuchy, że jeśli sklep, który ma umowę ze Bać-Polem, nie przejdzie do sieci RPA czy konkurencyjnej, nadal będzie mógł korzystać z logo Spar do końca umowy.

Kubus 2020-02-10 10:42:52

I co z tego? Rynek ich szybko zadepcze.



Pierwszy sygnał ostrzegawczy już odebrany w Warszawie Blue City i trzeba szukać biznesu po wioskach i sklepach 500 metrów.



Tylko takich trzeba mieć tysiące a nie sto żeby zbudować konkurencyjna logistykę, dziś dla dostawców czy producentów są mrówka która przejęła upadłe firmy na których stracili niektórzy setki tysięcy wiec partner do handlu będący na końcu łańcucha pokarmowego dostający resztki ze stołu o czym świadczy między innymi to ze spółki których właścicielem jest Grupa PIP a tej Wasz Sklep Spar kupują dziś towar w hurtowniach i w Eurocashu