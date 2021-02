Badanie: 40 proc. Polaków nadal będzie używało zwykłych materiałowych maseczek

Rządowe zalecenia niezbyt popularne; fot. unsplash.com

Wyniki najnowszego sondażu pokazują, że blisko 44% Polaków jest za tym, by rząd narzucił społeczeństwu używanie skutecznych masek ochronnych, zamiast przyłbic, szalików i chust. Z kolei prawie 45% rodaków uważa wręcz odwrotnie. Po ogłoszeniu nowych zaleceń rządowych 40% badanych nadal będzie nosiło materiałowe maseczki. Ponad 27% ankietowanych wybierze chirurgiczne, przeszło 12% respondentów – te z filtrem.

Jak wykazało badanie opinii społecznej przeprowadzone przez UCE RESEARCH i SYNO Poland, 43,9% Polaków uważa, że rząd w walce z COVID-19 słusznie zrobi, narzucając społeczeństwu noszenie wyłącznie masek ochronnych, zamiast przyłbic, szalików czy chust. 44,8% ankietowanych ma odmienne zdanie, a 11,4% respondentów nie wie, co o tym myśleć.

– Od wybuchu epidemii społeczeństwo było informowane o tym, że najmniej skuteczne są przyłbice, potem – maseczki materiałowe, a następnie – chirurgiczne. Podawano też w mediach, że najlepiej spełniają swoją funkcję profesjonalne maski klasy FFP2 i FFP3. Wydawałoby się, że kwestia środków ochronnych, zalecanych przez autorytety medyczne, nie powinna być kontrowersyjna. A jednak to badanie po raz kolejny pokazuje, że Polacy z zasady muszą być niezgodni – oburza się dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych i prodziekan Uczelni Łazarskiego.

Jak informuje Anna Bednarek, analityk działu badań społecznych UCE RESEARCH, ze stanowiskiem rządu częściej zgadzają się mężczyźni niż kobiety. Największe poparcie jest w grupie wiekowej 56-80 lat, a najmniejsze – wśród osób mających 18-22 lat. Do tego ekspert dodaje, że najbardziej zgadzają się z zaleceniami osoby zarabiające od 7 do blisko 9 tys. zł netto, z wykształceniem zawodowym, a także zamieszkujący miasta mające co najmniej 500 tys. ludności.

– Może być tak, że opinie na temat rekomendacji rządu dot. środków ochronnych odzwierciedlają sympatie i antypatie polityczne ankietowanych, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. W grę wchodzi przecież życie i zdrowie Polaków. Jeżeli społeczeństwo nie zacznie zgodnie przestrzegać zaleceń środowiska medycznego, bez względu na osobiste poglądy, to walka z pandemią będzie się przedłużać i zaostrzać – ostrzega dr Sutkowski.

Z badania również wynika, że po ogłoszeniu nowych zaleceń przez rząd, 40% Polaków nadal będzie używało zwykłych materiałowych maseczek. 27,2% rodaków zapowiada stosowanie chirurgicznych masek, 12,6% osób – z filtrem, a 3,1% – innych niż ww. Z kolei 17,1% nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat.