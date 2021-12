Badanie: 42 proc. z nas na święta wyda na produkty spożywcze od 200 do 500 zł

81% respondentów deklaruje, że przy okazji świąt Bożego Narodzenia stara się nie marnować żywności.

72% respondentów dokonuje w tym czasie bardziej świadomych zakupów.

Polacy kupując mięso i wędliny na święta kierują się przede wszystkim ich ceną (55%) oraz dobrym składem (49%).

W zgodzie z trendami

Trend „zero waste”, coraz szerzej obecny w świadomości konsumentów, wpływa również na świąteczne przygotowania. Zdecydowana większość respondentów (81%) deklaruje, że przy okazji świąt stara się nie marnować żywności. Blisko 3 na 4 osoby dokonują w tym czasie bardziej świadomych zakupów, zwracając uwagę na skład wybieranych produktów, a dla prawie 60% istotne jest to, czy marka jest polska. Polacy są też otwarci na nowe doświadczenia kulinarne – częściej niż co druga osoba (52%) w czasie świąt próbuje nowych dań. Znaczna część konsumentów chce ułatwić sobie przygotowania kulinarne – 46% osób deklaruje, że ceni sobie wygodę i wybiera produkty łatwiejsze w przygotowaniu, jak np. mięsa gotowe do zapieczenia.

Mniejsze zakupy, ograniczenie wydatków

Badani odpowiedzieli także na pytanie: „Czy i w jakim stopniu pandemia wpłynęła na przygotowania i sposób świętowania Bożego Narodzenia?”. W głównej mierze przyczyniła się ona do ograniczenia ilości kupowanych produktów (61% badanych) oraz do spędzania świąt w węższym gronie (60% badanych). Częściej niż co druga osoba zgodziła się ze stwierdzeniem, że te święta pod względem kulinarnym będą skromniejsze – na stole pojawi się mniej potraw, a dania będą mniej wystawne niż wcześniej. Nieco mniejszy odsetek respondentów (46%) w trakcie pandemii zmienił sposób dokonywania zakupów świątecznych, np. poprzez rzadsze wizyty w sklepach czy dokonywanie zakupów online.

Aktualna sytuacja skłoniła zdecydowaną większość respondentów do ograniczenia wydatków na świąteczne zakupy spożywcze. Częściej niż co druga osoba (56%) postara się nieco ograniczyć wydatki, a jedna na cztery deklaruje, że ograniczy je radykalnie. Najwięcej osób spośród badanych (42%) planuje podczas tegorocznych świąt przeznaczyć na produkty spożywcze od 200 zł do 500 zł. Prawie co czwarta osoba wyda na ten cel kwotę w granicach 500-700 zł, a co dziesiąta kwotę wyższą. Rzadziej niż co dziesiąty respondent wyda na jedzenie nie więcej niż 200 zł.

Duża popularność specjalistycznych delikatesów mięsnych

Badani wskazali także, gdzie najczęściej kupują mięsa i wędliny na święta. Tutaj pierwsze miejsce należy do sklepów mięsnych, które wskazało niemal 45% respondentów. Mniej osób wybiera sklepy dyskontowe (co piąta osoba) oraz sklepy wielkopowierzchniowe (15% badanych). Co dziesiąta osoba dokonuje takich zakupów w sklepach osiedlowych. O wyborze miejsca zakupu decydują przede wszystkim: wysoka jakość oferowanych tam produktów (53% respondentów) oraz ich szeroki wybór (52% respondentów).