Badanie ARC: Odzież kupujemy na Allegro, buty w CCC

Trzy czwarte Polaków w wieku 18-65 lat kupowało w ciągu ostatniego roku odzież online, a nieco ponad połowa – obuwie. Co trzeci badany zmniejszył w czasie pandemii wydatki na odzież, a co czwarty – na obuwie. Miejscem najczęściej kojarzonym spontanicznie z zakupem odzieży online jest Allegro, a z obuwiem – CCC - wynika z raportu ARC Rynek i Opinia.

Pandemia koronawirusa w istotny sposób zmieniła funkcjonowanie wielu branż, w tym branży odzieżowej i obuwniczej. W dużej mierze e-commerce okazał się jedyną możliwą drogą do rozwoju i utrzymania przychodów.

Jak zmieniły się zachowania Polaków w obszarze zakupu odzieży i obuwia?

Główne wnioski z badania dotyczące Polaków w wieku –18-65 lat korzystających z internetu:

Kupowanie odzieży

- 73% badanych kupowało w trakcie pandemii odzież online

- Odsetek osób kupujących odzież online w najstarszej badanej grupie wiekowej (45-65 lat) był również wysoki i wynosił 66%

- Najczęściej (84%) ubrania online kupowali mieszkańcy mniejszych miast (50-99 tys. mieszkańców) oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej 18-24 lata (82%)

- Co trzeci badany (30%) obniżył w czasie pandemii swoje wydatki na odzież – najczęściej były to osoby z wykształceniem wyższym i mieszkające w największych miastach (pow. 500 tys. mieszkańców)

Kupowanie obuwia

- 56% badanych kupowało w trakcie pandemii obuwie online – odsetek ten był podobny we wszystkich badanych grupach wiekowych

- Niemal co czwarty badany obniżył wydatki na obuwie w trakcie pandemii, nieco częściej były to kobiety oraz osoby z wykształceniem wyższym

- Głównym czynnikiem wpływającym na wybór obuwia i odzieży jest wygoda

- Marka produktu liczy się bardziej w przypadku obuwia (25%) niż w przypadku odzieży (16%)

- Sklepy producentów są bardziej popularne w przypadku zakupu obuwia (53%) niż w przypadku zakupu odzieży (38%)

Marki spontanicznie wymieniane jako miejsca zakupu odzieży i obuwia online

Najczęściej spontanicznie wskazywane miejsca zakupu odzieży online:

- Allegro (30%)

- Zalando (14%)

- H&M (9%)

Te wyniki zmieniają się w najmłodszej badanej grupie wiekowej (18-24 lat) – w przypadku tej grupy pierwszą wskazywaną marką jest Zalando.

Najczęściej spontanicznie wskazywane miejsca zakupu obuwia online:

- CCC (21%)

- Allegro (20%)

- Eobuwie.pl (19%)

I tutaj również wyniki są różne dla różnych grup wiekowych. Najmłodsza grupa wskazywała najczęściej eobuwie.pl (24%).