Badanie: Blisko połowa respondentów stosuje różnego typu ograniczenia żywieniowe

Według wyników najnowszego badania „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020”, 60% respondentów zadeklarowało, że stara się zdrowo odżywiać na co dzień a 47% zmieniło nawyki żywieniowe na zdrowsze w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Z drugiej strony wciąż mamy tendencję do dokonywania niekorzystnych dla naszego zdrowia wyborów w obszarze dań gotowych. Tu najczęściej wybieramy pizzę, pierogi oraz kanapki. Aż 63% badanych stwierdziło, że dieta pudełkowa to dobry sposób na zdrowe odżywianie i chociaż do tej pory skorzystało z niej 12% badanych to kolejne 46% rozważa spróbowanie jej w przyszłości.

- Raport potwierdza, że Polacy zwracają uwagę na to, co jedzą i mają coraz większą wiedzę w tym temacie. Potwierdza to silny wzrost zainteresowania ofertą cateringu dietetycznego, bo to idealna usługa dla tych, dla których ważne jest regularne spożywanie zdrowych i odpowiednio zbilansowanych posiłków z sezonowych produktów. Widać również wzmacniający się trend żywienia wegetariańskiego, a także wzrost zainteresowania dietami o obniżonej ilości węglowodanów i dietami specjalistycznymi, jak np. dieta bezglutenowa. Trendy odzwierciedlają się również wśród zamówień poszczególnych programów dietetycznych przez naszych klientów. Podczas pandemii zainteresowanie naszymi dietami roślinnymi dodatkowo przybrało na sile ze względu na potwierdzone naukowo właściwości diety wegetariańskiej jako wspierającej układ odpornościowy. – komentuje Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food.

Według raportu Kukuła Healthy Food dla 48% ankietowanych o zdrowym stylu życia decyduje właściwe odżywianie, dla 24% jest to uprawianie sportu, a 23% wymienia spokojny tryb życia.

Rozumienie zdrowej żywności opiera się przede wszystkim na skojarzeniu ze świeżymi produktami, bez konserwantów oraz o obniżonej zawartości cukru i soli.

Blisko połowa ankietowanych (44%) stara się odżywiać „sezonowo”, czyli na co dzień wybiera produkty i dania z najbardziej dostępnych w danym czasie składników. Cieszy również fakt, że większość respondentów na myśl o przekąsce pomiędzy posiłkami na pierwszym miejscu wymienia warzywa i owoce.

Ponad 70% badanych przyznaje, że uprawia sport lub podejmuje inną aktywność fizyczną. Prawie połowa tej grupy deklaruje, że ćwiczy kilka razy w tygodniu, a co 12 badany twierdzi, że robi to codziennie. W pierwszej trójce najpopularniejszych aktywności fizycznych znalazły się: bieganie na świeżym powietrzu, ćwiczenia na siłowni i pływanie.

Co ciekawe, 56% wszystkich badanych zadeklarowało, że planuje w tym roku zredukować masę ciała o kilka kilogramów, a 42% chce zbudować masę mięśniową.

Blisko połowa badanych (43%) stosuje różnego typu ograniczenia żywieniowe. Prawie połowa tej grupy to osoby, które w ostatnim roku ograniczyły lub całkowicie wykluczyły ze swojego jadłospisu cukier, a aż 21% wszystkich badanych deklaruje unikanie jego spożycia. Wśród najczęściej stosowanych diet wymieniają te, które mają na celu ograniczenie kalorii, a co dziesiąty badany zadeklarował, że jest wegetarianinem. Jako główne powody stosowania ograniczeń żywieniowych w diecie wymieniane są: chęć prowadzenia zdrowego stylu życia oraz utrzymanie zgrabnej sylwetki lub odpowiedniej budowy ciała.