Badanie: Centra handlowe odwiedzamy tak samo często jak przed zakazem handlu w niedziele

Aż 2 na 3 Polaków przyznaje, że zakaz handlu w niedzielę nie wpłynął na częstotliwość ich odwiedzin centrów handlowych, jedynie przesunął dzień zakupów. Do rzadszych wizyt przyznaje się 23% osób, ale już 6% wskazuje na odwrotny trend… teraz odwiedzają centra handlowe częściej niż przed wprowadzeniem zakazu – wynika z badania zleconego przez CBRE.

Eksperci firmy wskazują, że przed nami intensywne 12 miesięcy na rynku handlowym. Powstanie 390 tys. mkw. powierzchni, w tym spora część to zyskujące na popularności mniejsze obiekty handlowe. Już 41% Polaków przyznaje, że na zakupy wybiera właśnie małe centra.

- Rynek handlowy w Polsce się nasycił, na co wskazują wyniki podsumowujące 2019 rok. Od stycznia do grudnia rynek nowoczesnych powierzchni handlowych powiększył się zaledwie o 280 tys. mkw., co oznacza najmniejszy przyrost podaży w ciągu ostatnich 20 lat. Niemniej przed nami intensywny czas. Plany deweloperskie obejmują co najmniej 390 tys. mkw. nowej powierzchni, spośród których aż 92% jest już w budowie. W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców budują się centra handlowe o powierzchni od 13 do 30 tys., czyli mniejsze, na które teraz jest znacznie większy popyt wśród konsumentów – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE.

Zakaz bez wpływu na zachowania konsumenckie

Z badania CBRE wynika, że dla 61% osób zakaz handlu w niedzielę nie przyczynił się w żaden sposób do ograniczenia wizyt w centrach handlowych. Już 2 na 3 osoby przyznają, że na zakupy chodzą tak samo często jak wcześniej, wybierają po prostu inne dni. Do redukcji czasu spędzanego w centrach handlowych przyznaje się 23% zapytanych, ale co ciekawe 6% konsumentów przyznało, że w związku z zakazem handlu w niedzielę, chodzą teraz na zakupy… częściej.

- Te wyniki nie zaskakują jeżeli uwzględnimy, że już teraz centra handlowe to coś więcej niż tylko miejsce robienia zakupów. Rozbudowane strefy gastronomiczne i rozrywkowe powodują, że klienci mogą przyjść do centrum handlowego w dowolnym momencie, nawet gdy strefa handlowa nie jest czynna. Wybierają wtedy po prostu kino, strefę zabaw dla dzieci czy liczne restauracje – mówi Magdalena Frątczak.

Rośnie popularność mniejszych centrów handlowych

Na pytanie jakie centra handlowe Polacy odwiedzają ostatnio najczęściej, 38% przyznaje, że są to głównie duże galerie handlowe w centrum miasta. Okazuje się jednak, że większość badanych, bo w sumie 41%, decyduje się na mniejsze obiekty – 18% zakupy robi w małych galeriach handlowych w centrum miasta, a 23% wybiera mniejsze centra bliżej miejsca zamieszkania. Parki handlowe – duże i małe – odwiedza co dziesiąty konsument.