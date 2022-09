Badanie: Ceny nie odstraszają Polaków od picia kawy poza domem

Polacy szczególnie lubią café latte oraz espresso. Głównym powodem picia kawy dla badanych jest jej smak, ale dynamicznie rośnie odsetek osób, dla których picie kawy jest rytuałem i przyjemnością. Tylko 5% osób pijących kawę z mlekiem wybiera mleko roślinne, najczęściej owsiane lub sojowe

W porównaniu z ubiegłym rokiem o 9 p.p. wzrósł odsetek osób, które przyznają, że picie kawy jest dla nich rytuałem i piją kawę dla przyjemności. Najczęściej jednak powodem picia kawy jest jej smak i przyzwyczajenie. Co trzeci kawosz pijący kawę poza domem przyznaje, że potrzebuje kawy, by rozpocząć dzień.

W wynikach tegorocznej, już 15 edycji, Café Monitora, zauważalna jest zmiana stosunku Polaków do picia kawy poza domem. Konsumenci, traktujący niegdyś kawę wypitą na mieście jako kofeinowy strzał energii i ratunek przed zmęczeniem, obecnie zmieniają swoje podejście, traktując proces picia kawy na mieście jako swego rodzaju rytuał i przyjemność.

Wysoki wskaźnik inflacji i, co za tym idzie, rosnące ceny produktów nie odstraszają kawoszy – konsumenci są w stanie wydać więcej pieniędzy na kawową przyjemność niż w ubiegłym roku, co potwierdza wzrost, w porównaniu do lat poprzednich, średniej kwoty wydawanej w czasie jeden wizyty w kawiarni sieciowej. Coraz częściej konsumenci zwracają także uwagę na ofertę deserów i przekąsek serwowanych do kawy, co pokazuje, że nie jest ona pita w międzyczasie, a stanowi okienko, pauzę w codziennym, szybkim trybie dnia – komentuje autorka raportu, Natalia Sieroń z ARC Rynek i Opinia.