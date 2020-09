Badanie: Co dziesiąty Polak wegetarianinem

Według raportu „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020” już 10% Polaków między 18 a 65 rokiem życia jest wegetarianami, a 4% weganami. Kolejne 10% planuje wypróbować dietę wegetariańską jeszcze w tym roku.

Wegetarianizm to obecnie jeden z najsilniejszych trendów żywieniowych w naszym kraju i nadal

ma tendencję wzrostową.

- Branża produktów i usług związanych z żywieniem opartym na produktach roślinnych cały czas bardzo prężnie się rozwija. Rynek roślinnych dań gotowych oraz bezmięsnych produktów

do samodzielnego przygotowywania posiłków rośnie właściwie z dnia na dzień. Wyniki raportu odzwierciedlają się również w zamówieniach naszych klientów. Na przestrzeni ostatniego roku sprzedaż zestawów wegetariańskich i wegańskich Kukuła Healthy Food wzrosła o ok. 50%. Miesięcznie jest to ok. 5% wzrostu. W tym segmencie przewiduję ok. 70% wzrost w skali 2020 roku.

- mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food.

Według statystyk sprzedaży Kukuła Healthy Food najwięcej zamówień na diety wykluczające mięso bez podziału na kobiety i mężczyzn przypada na województwa mazowieckie i pomorskie.

W przypadku podziału na płeć diety roślinne chętniej zamawiają kobiety.

- Dieta wegetariańska plasuje się na drugim miejscu wśród najchętniej zamawianych programów dietetycznych przez kobiety na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Na Mazowszu zajmuje trzecie miejsce. Obserwujemy także znaczący wzrost zamówień diet wykluczających mięso również wśród mężczyzn, jednak w przypadku panów w całej Polsce „pierwsza trójka” od wielu miesięcy pozostaje niezmienna: pierwsze miejsce zajmuje dieta optymalna bez żadnych wykluczeń, na drugim jest dieta dla aktywnych, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, a na trzecim dieta o obniżonej zawartości węglowodanów. - mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food.