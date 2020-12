Badanie: Dla Polaków walka z covid ważniejsza niż ochrona klimatu

Na pierwszym miejscu wśród wyzwań, przed jakimi stoi w tym roku Polska, znalazła się pandemia COVID-19. Zmiana klimatu, która w 2019 roku była drugim co do ważności problemem, spadła na miejsce piąte - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Zdaniem 77 proc. Polaków zmiana klimatu wpływa na ich życie codzienne. Chociaż odsetek ten zmniejszył się o 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2019, wciąż pozostaje wysoki i przekracza średnią europejską (75 proc). Na pierwszym miejscu wśród wyzwań, przed jakimi stoi w tym roku Polska, znalazła się pandemia COVID-19 (77 proc. odpowiedzi).

Na drugiej pozycji uplasowały się problemy z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych, co nie powinno być zaskoczeniem w przypadku kraju, który ma jeden z najniższych w Europie wskaźników liczby lekarzy w przeliczeniu mieszkańca. Chociaż kwestia dostępu do opieki zdrowotnej spadła z pierwszego miejsca na drugie, nadal wskazuje na nią 62 proc. ankietowanych Polaków, co jest wynikiem o 33 punkty procentowe wyższym od średniej europejskiej.

Zmiana klimatu, która w 2019 roku była drugim co do ważności problemem, w tym roku znalazła się na piątym miejscu (32 proc.). Jak wskazują Polacy, większe wyzwanie dla kraju stanowią obecnie kryzys finansowy (43 proc.) i niestabilna sytuacja polityczna (33 proc.).

Nieznaczna większość Polaków (51 proc.) uważa, że w procesie odbudowy gospodarki należy uwzględnić wyjątkową sytuację klimatyczną. Zdaniem tych osób władze powinny promować niskoemisyjny i odporny na zmianę klimatu model wzrostu. Pozostałe 49 proc. respondentów twierdzi natomiast, że rząd powinien stymulować gospodarkę wszelkimi sposobami, aby jak najszybciej przywrócić wzrost gospodarczy.

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób, w jaki mieszkańcy różnych części świata postrzegają wyzwania stojące przed ich państwami. Aż 73 proc. proc. Amerykanów i 72 proc. Europejczyków uważa obecnie, że to kryzys zdrowotny jest najpoważniejszym wyzwaniem, z jakim mają do czynienia ich kraje. Jedynie respondenci w Chinach nadal uznają za najpoważniejsze wyzwanie zmianę klimatu (61 proc.), a nieco rzadziej wskazują na pandemię COVID-19 (59 proc.).