Badanie: Dni kart płatniczych są policzone

Za dziesięć lat urządzenia mobilne zdominują rynek płatności - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą EY. Wśród najbardziej popularnych form płatności w 2030 roku nie wskazano gotówki, a karty płatnicze znalazły się na ostatnim miejscu - wymienione zostały przez 4 proc. ankietowanych. Nikt z badanych nie zwrócił uwagi na gotówkę.

Wiele wskazuje na to, że za 10 lat nie tylko gotówka, ale także płatności kartą będą należeć do rzadkości. 59 proc. ankietowanych przez EY podczas Sibos w Londynie (coroczna międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce usług płatniczych) oceniło, że urządzenia mobilne oraz ubieralne (zegarki, bransoletki czy okulary) w ciągu najbliższych 10 lat zdominują rynek płatności.

Niespełna jedna trzecia badanych oczekuje, że w 2030 roku płatności będą wykonywane przy wykorzystaniu narzędzi biometrycznych, a tylko 4 proc. ankietowanych wskazuje, że w użyciu wciąż będą karty płatnicze.

Ankietowani zapytani o najbardziej popularne metody płatności, nie wymienili natomiast gotówki.

- Czy można jednak mówić o końcu gotówki? To bardzo złożone zagadnienie, bo rezygnacja z obrotu gotówkowego niesie za sobą korzyści, ale i ryzyka - mówi Paweł Preuss, partner EY. - Trzeba bowiem pamiętać, że mimo szybkiego postępu technologicznego, część konsumentów jest przywiązana do gotówki ze względów kulturowych. Przykładem mogą być Stany Zjednoczone, które - choć są rynkiem, z którego wywodzą się jedne z najbardziej innowacyjnych technologii - to jedna na trzy płatności dokonywana jest tu gotówką, a czeków używa się niemal tak często, jak płatności cyfrowych. Nawet w Szwecji - uznawanej za najbardziej bezgotówkowy kraj, wycofywanie banknotów i monet z obiegu wzbudziło dyskusję o wykluczeniu społecznym osób starszych, czy z niepełnosprawnościami - dodaje.

Wśród oczywistych korzyści płynących z rozwoju transakcji bezgotówkowych, ankietowani przez EY wskazali wygodę (40 proc.) oraz zredukowanie liczby przestępstw finansowych i działalności w szarej strefie, co rocznie kosztuje światową gospodarkę nawet 3,5 biliona dolarów (34 proc.). Wśród ryzyk 36 proc. badanych wymieniło natomiast wykluczenie społeczne. Szczególnie niepokoi ono ankietowanych z Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Australii.

Dla nieco ponad jednej piątej ankietowanych ryzykiem jest również odpowiednia ochrona danych. Taki sam odsetek badanych - 21 proc. - wskazał na ryzyka związane z wrażliwością scentralizowanej cyfrowej gospodarki. Niespełna jedna szósta ankietowanych przez EY dostrzegła ryzyko w zwiększonej kontroli rządów nad indywidualnymi decyzjami, a 8 proc. wskazało na dodatkowe koszty, które płatności bezgotówkowe generują dla biznesu.