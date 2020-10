Badanie FoodRentgen: Polskie piwa „prawie” bez glifosatu i innych pestycydów

FoodRentgen wziął pod lupę piwa, fot. mat. pras.

18 piw popularnych polskich marek trafiło pod lupę programu FoodRentgen. Wyniki pozytywnie zaskakują - tylko w jednym z piw wykryto pozostałości glifosatu, pozostałe są wolne od tego herbicydu i ponad 500 innych pestycydów.

Po badaniach kasz gryczanych i jaglanych, FoodRentgen we współpracy z Instytutem Spraw Obywatelskich, zdecydował się sprawdzić czystość polskich piw. Przypomnijmy, że raporty dotyczące kasz wywołały prawdziwą rynkową burzę. W niemal połowie przebadanych produktów znaleziono przekroczenia dopuszczalnych stężeń pozostałości glifosatu – pestycydu, uważanego za szkodliwy dla zdrowia. W reakcji na raporty dwie duże sieci handlowe wycofały swoje produkty ze sprzedaży i rozpoczęła się dyskusja branży spożywczej na temat coraz większej trudności w dotarciu do surowców spełniających obowiązujące normy.



– Wykonaliśmy 27 badań, w tym 18 na obecność pozostałości glifosatu oraz 9 na obecność pozostałości ponad 500 różnych innych pestycydów. Tylko w jednym piwie znaleźliśmy pozostałości glifosatu na poziomie 0,04 mg/l produktu. Wszystkie pozostałe piwa były czyste – mówi Marcin Galicki, współzałożyciel akcji FoodRentgen.



Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich dodaje, że przekroczenie to, choć nie wygląda na wysokie, powinno jednak brzmieć alarmująco z punktu widzenia konsumenta.



– Mówimy o 400 krotnym przekroczeniu normy określonej dla wody, jednego z trzech podstawowych składników piwa. Punktem odniesienia mogą być dla nas badania monachijskie z roku 2016, w których wszystkie piwa miały pozostałości glifosatu. Kilka piw miało przekroczenia ponad normę, a najwyższe wynosiło wówczas 300 razy norma wyznaczona dla wody pitnej – mówi Rafał Górski.



Problemem jest to, że w polskim i unijnym ustawodawstwie mamy określone normy NDP (najwyższy dopuszczalny poziom) dla produktów prostych (takich jak np. kasze) ale nie mamy ich dla produktów złożonych. Produkty złożone składają się z 2 i więcej składników, i do takich zalicza się piwo.

– Z pewnością łatwiej byłoby określać poziom czystości piw, gdyby taka norma istniała. Byłoby to korzystne zarówno dla producentów, jak i konsumentów – mówi Górski.



Na początek, do Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach - jednego z najlepszych tego typu laboratoriów w Polsce i Europie trafiło 12 najpopularniejszych piw z polskich sklepów: należące do Kampanii Piwowarskiej SA marki: Lech Premium, Tyskie, Żubr, Lech Free; z Grupy Żywiec SA: Żywiec Premium, Warka Strong, Królewskie, Żywiec 0,0%; oraz marki spółki Carlsberg: Okocim Jasne Okocimskie, Harnaś Jasne Pełne, Piast Wrocławski, Karmi Classic. W pierwszej kolejności sprawdzone zostały pozostałości glifosatu. Na 12 piw tylko w jednym wykryto jego obecność. Pozostałe piwa okazały się wolne od pozostałości, przynajmniej powyżej dolnej granicy oznaczoności laboratorium, czyli 0,01 mg/l produktu.



W kolejnym etapie organizatorzy sprawdzili pozostałości 500 innych pestycydów. Wszystkie próbki okazały się czyste.

W ostatnim etapie przebadano (zarówno na obecność pozostałości glifosatu, jak i 500 innych pestycydów) kolejne 6 popularnych piw mniejszych browarów. Do skierniewickiego laboratorium trafiły: Łomża Jasne, Perła Chmielowa Pils, Noteckie, Pils Amber Chmielowy, Mocne Jasne Eksportowe i Ciechan Lagerowe Niefiltrowane. Także w tych badaniach w żadnym z piw nie pojawił się ślad pozostałości któregokolwiek z pestycydów.



– Chcemy, by analizy i wnioski z przeprowadzonych badań zaprowadziły nas do zmian systemowych, które uczynią nasze życie zdrowszym, bezpieczniejszym i bardziej świadomym. Zachęcamy konsumentów do podpisywania petycji "NIE dla glifosatu" do premiera Mateusza Morawieckiego dostępnej na naszym portalu. Mamy już blisko 6 tysięcy podpisów. Każdy podpis jest ważny, bo pokazuje politykom, że Polki i Polacy chcą zakazu dla rakotwórczego glifosatu – mówi Rafał Górski.



Pytaniem otwartym pozostaje, czy obecność pozostałości glifosatu w jednym piwie, to „wypadek przy pracy”. W przypadku pozostałych marek zaś - na ile czystość produktów wolnych od pozostałości jest celową polityką, a na ile kwestią przypadku? Zdaniem organizatorów akcji odpowiedź wymaga cyklicznych badań produktów.