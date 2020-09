Badanie: Które owoce i warzywa najczęściej jedzą dzieci

Dzieciom najbardziej smakują surowe owoce, ale lubią też z nich soki i napoje, warzywa natomiast zwykle przemycamy im w zupie bądź jako dodatek do kanapki. Marchewka i ziemniaki to produkty najchętniej jedzone przez nie w daniach, a z owoców w diecie malucha najczęściej gości jabłko. Dziecięce upodobania żywieniowe prezentuje sondaż zrealizowany w ramach kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”.

Aż blisko 70% rodziców przyznało, że ich dzieci najchętniej spożywają owoce na surowo. Drugą najbardziej popularną formą spożywania owoców są soki i napoje (wg prawie 60% opiekunów). Do serwowania pociechom owoców w sałatkach przyznaje się 33% rodziców, natomiast podawanie ich jako dodatku do posiłku (np. do owsianek, jogurtu) potwierdza 31% respondentów.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku warzyw. Najmłodsi najbardziej gustują w warzywach ugotowanych w zupie, co przyznaje blisko 60% ankietowanych rodziców. Co drugi z nich twierdzi, że jego pociecha bez oporów sięga także po warzywa surowe - w formie dodatku do kanapki lub dania, a prawie 48% opiekunów podaje je dzieciom w postaci surówek i sałatek. Dużo mniejszy apetyt maluchy mają na soki warzywne, warzywa gotowane w wodzie oraz na parze. Natomiast zdecydowanie nie przepadają za warzywami w wersji zapiekanej, grillowanej, pieczonej, smażonej, w formie sosów i kotletów warzywnych/wegetariańskich.

Do przygotowania potraw dla swoich dzieci rodzice najczęściej sięgają po takie warzywa, jak: marchewka (41%), ziemniaki (39%), pomidory (33%) i ogórki (23%). Z kolei z rodzimych owoców dorośli najczęściej stosują w daniach jabłka (54%), truskawki (28%), maliny (16%) i gruszki (15%).