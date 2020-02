Badanie: Mięso podstawą drugiego dania na obiad

Polacy coraz większą uwagę poświęcają kwestii zdrowego odżywiania, a podczas robienia zakupów dokonują świadomych wyborów. Jak komponują poszczególne posiłki?

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Aż 84% z nas decyduje się na wybór pieczywa, do którego dodajemy m.in. ser żółty np. Goudę. Skąd popularność tego gatunku? - Ser żółty Gouda jest bardzo popularny i lubiany w Polsce, głównie ze względu na łagodny smak i szerokie możliwości jego zastosowania - mówi Ewa Polińska z MSM Mońki.

Oprócz kanapek znajdują się także w naszym jadłospisie zupy mleczne lub płatki śniadaniowe.

Naukowcy z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN przeprowadzili badanie, którego efektem jest lista „typowych” wyborów obiadowych. W prawie 40% domów na obiad jada się zupę. Podstawą drugiego posiłku dla 48% ankietowanych jest mięso, a jedynie 4% decyduje się na zjedzenie ryby. Jako dodatek najczęściej wybieramy ziemniaki (42%). Dużo rzadziej sięgamy po ryż (4%) lub kaszę (2%). 34% z nas je surówkę lub sałatkę, natomiast 16% warzywa gotowane i pieczone. Co ciekawe, pizza, kebab lub owoce morza stanowią odsetek potraw i nie cieszą się dużą popularnością wśród naszych rodaków.

Badanie „Food Trends”, które zostało wykonane przez Ipsos, jasno wskazało, że Polacy coraz większą uwagę poświęcają kwestii zdrowego odżywiania, a podczas robienia zakupów dokonują świadomych wyborów. A jakie produkty w szczególności znajdują się w naszym koszyku? Należą do nich pieczywo lub makarony z mąki pełnoziarnistej, naturalne sery i jogurty, oraz coraz bardziej popularne - soki jednodniowe.

Według raportu agencji IQS 43% Polaków deklaruje, że nie je w ogóle lub stara się ograniczać jedzenie mięsa. Z drugiej strony - badania pokazują, że przeciętnie jemy go ponad 70 kg rocznie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że spożycie mięsa na osobę w 2017 r. wyniosło 78,5 kg (było to o 1,5 kg więcej w porównaniu do wcześniejszego roku). I choć wielu entuzjastów wegetarianizmu wciąż uważa, że to zbyt dużo - w porównaniu z Hiszpanami, Duńczykami czy Niemcami wynik ten jest o wiele niższy. W czołówce „mięsożerców” znajdują się natomiast Amerykanie i Australijczycy, którzy spożywają ponad 100 kilogramów mięsa rocznie.

Mimo że przedstawiciele obydwu płci stawiają na tradycyjne polskie potrawy, to jednak talerze Polek i Polaków zdecydowanie różnią się od siebie. Panie częściej niż panowie decydują się na dużą ilość owoców i warzyw. 30% przedstawicielek płci pięknej stwierdza, że je „lekko i niezbyt kalorycznie” (15% panów wskazało tę samą odpowiedź). Z kolei 70% mężczyzn przyznało, że wybiera głównie dania mięsne.