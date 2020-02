Badanie: Mocno wzrosła w gazetkach handlowych promocja alkoholi 50 ml

Fot. materiały prasowe

Analiza firmy Hiper-Com Poland oraz Grupy AdRetail wykazała, że od 2018 do 2019 roku zmniejszyła się liczba promocji tzw. małpek w gazetkach handlowych. Różnica wyniosła 14 proc. Wódki czyste zaliczyły spadek o 26 proc., a smakowe – o 12 proc. Wyłącznie spirytusy poszły w górę, tj. o 15 proc. Biorąc pod uwagę pojemność opakowania, tylko butelki 50 ml odnotowały wzrost, który był na poziomie 140 proc. Ten format ma jeszcze dość znikomy udział w rynku, jednak eksperci zauważają, że pięćdziesiątki zapewniają klientom największą dyskrecję, co w przyszłości może jeszcze bardziej zwiększyć ilość tego typu akcji.

Produkty 100 ml straciły 15%, a 200 ml – 14%. Z kolei w przypadku spirytusów znacznie ma to, że są wśród nich niektóre koniaki, brandy i destylaty owocowe. A tych używa się np. do wzmacniania napojów.

– Dane branży spirytusowej wskazują, że Polacy wypijają każdego dnia nawet 3 mln takich buteleczek. Jedna trzecia z nich jest sprzedawana przed południem. W mojej ocenie, ten niepozorny produkt kształtuje bardzo niebezpieczny nawyk codziennego spożywania alkoholu. Sieci handlowe mogą temu przeciwdziałać właśnie poprzez ograniczanie promocji tego typu artykułów – komentuje Karol Kamiński, Dyrektor Zarządzający Grupą AdRetail.

Z kolei Katarzyna Grochowska, Project Manager w Hiper-Com Poland, podkreśla, że liczba promocji w gazetkach zawsze jest odpowiedzią na panujące trendy, oczekiwania i potrzeby konsumentów. Coraz więcej Polaków chce pić okazjonalnie alkohol z wysokiej półki. A tylko niektórzy klienci kupują małpki bez względu na to, czy są one promowane. Dlatego sieci wolą przeznaczać większą powierzchnię gazetek na inne produkty.

– Można było zwolnić z promocją małpek, bo uruchomił się trend trwałej sprzedaży tego towaru. Jeśli chodzi o spirytusy, trzeba pamiętać o tym, że są wśród nich niektóre koniaki, brandy i destylaty owocowe. Wzrost promocji małych butelek z takimi trunkami może wynikać z tego, że używa się ich jako dodatków do deserów i napojów smakowych – tłumaczy dr Maria Andrzej Faliński, były dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Patrząc na pojemość opakowań, tylko butelki 50 ml odnotowały wzrost i to aż o 140%. Należy jednak podkreślić, że ich udział w gazetkach jest znikomy. Jak podkreśla Karol Kamiński, najmniejsze małpki stały się wygodną używką dla osób uzależnionych od alkoholu. Ci konsumenci z pewnością podnieśli na nie popyt. Odpowiedzią na to było zwiększenie produkcji i promocji. Kilkuzłotowa cena nie obciąża mocno zakupów klienta, ale jest proporcjonalnie wysoka do dużej butelki. I na tym właśnie zyskuje handel.

– Butelki 100 ml zaliczyły spadek na poziomie 15%. Wódki czyste miały o 27% mniej promocji, a smakowe – o 13%. Tylko spirytusy pozostały bez zmian. Takie opakowania są mało poręczne i dyskretne w porównaniu do pięćdziesiątek. Ponadto wypicie na raz setki może utrudnić pracę, a przechowywanie jej otwartej kończy się rozlaniem, wstydem lub problemami z pracodawcą – tłumaczy dr Faliński.