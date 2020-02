Badanie: Niemal 70 proc. Polaków najbardziej lubi jeść lody w domu

Według badania Kantar na zlecenie Lotte Wedel, Polacy zjadają w ciągu roku 5,5 kilograma lodów. Miłośniczkami tych słodkości są głównie kobiety, to one wskazują lodowe słodkości jako ulubioną słodycz na równi z domowym ciastem. Takie preferencje wskazuje co czwarta respondentka. Na dwa tysiące badanych tylko sześciu deklaruje, że nie jada lodów.

Jedzenie lodów w kawiarni kojarzy nam się z celebracją chwili. Jednak nie robimy tego zbyt często. Badanie wskazuje, że najbardziej lubimy jeść lody we własnym domu. Aż 69 proc. Polaków wybiera właśnie to miejsce na spożywanie tych przysmaków. Poza domem lubimy raczyć się tego typu słodkościami w trakcie spaceru. Twierdzi tak 41 proc. osób. Poza tym uwielbiamy, kiedy mrożony deser jest połączony z czekoladowymi dodatkami, wykazuje tak aż 9/10 badanych. Częstotliwość oddawania się tym gastronomicznym przyjemnościom to co najmniej raz na tydzień.

Okazuje się, że sorbety przegrywają tu walkę z lodami mlecznymi. Świadczy to o tym, że jesteśmy tradycjonalistami. Ponadto takie lody sycą na dłużej, zawierają wapń oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. Niemniej są jednak bardziej kaloryczne niż sorbety powstałe na bazie owoców. Dla nas najlepsza jest jednak nie tylko klasyczna konsystencja, ale też smak. Polscy badani wskazali jako ulubione smaki wanilię, śmietankę oraz czekoladę. Taki lodowy gust ma odpowiednio 48 proc., jeśli chodzi o wanilię i śmietankę oraz 44 proc. w przypadku czekolady.

Samotne jedzenie lodów z pewnością większości z nas kojarzą się z przykrymi scenami z filmu o Bridget Jones. Może dlatego przyznaje się do tego jedynie 18 proc. z nas. Wolimy zamiast tego osładzać sobie chwile spędzane w gronie rodzinnym. Jest to dla nas doskonałe uzupełnienie tego typu spotkań, do czego przyznaje się aż 57 proc. respondentów. Romantyczne chwile we dwoje są dopełniane smakiem mrożonych przyjemności u prawie połowy (47 proc.) Polaków.

Umawianie się ze znajomymi ,,na lody’’ raczej nie jest pretekstem do umówienia spotkania. Może być to spowodowane faktem, że żyjemy w kraju, gdzie przez większą część roku jest zimno. Może to być również powód, przez który nie mamy jasno określonej predyspozycji co do tego, kiedy najczęściej jemy lody. Stwierdzamy więc mgliście, że sięgamy po nie raczej spontanicznie-wtedy, kiedy mamy na to ochotę. Wg Raportu Kantar Public 63 proc. z nas uznaje mrożone słodycze za symbol lata, który jest nieodzownym elementem wakacji. Co trzecia osoba uważa, że podczas jedzenia lodów ma skojarzenia z własnym dzieciństwem, natomiast 25 proc. osób z beztroską.