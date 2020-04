Badanie: Po pandemii wybierzemy się na zakupy, nawet z chudszym portfelem

fot. shutterstock, zakupy po czasach koronawirusa

46% Polaków planuje, że po zakończeniu pandemii dokona większych zakupów mimo, że aż 58% spodziewa się, że ich sytuacja finansowa się pogorszy – prezentujemy wyniki badania „Świat po pandemii”, zrealizowanego przez dział badań agencji Streetcom.

Z badania wynika, że 1/3 osób pracujących obecnie w systemie zdalnym, dla których stało się to nowym doświadczeniem, chcę przekonać firmę by, po zakończeniu ograniczeń, nadal tak pracować.

7% konsumentów pierwszy raz dokonało zakupów spożywczych przez internet. To prawie dwukrotny wzrost! Pierwszy odnotowaliśmy w naszym badaniu na temat zmian zakupowych po ograniczeniu handlu , 9% respondentów deklarowało, że w związku z zamknięciem sklepów w niedzielę, częściej robią zakupy spożywcze przez internet. Obecna sytuacja uczy nas tego w przyspieszonym tempie. Ten trend, jak również upowszechnienie się płatności zbliżeniowych kartą i zakupy jedzenia

z dowozem, zostaną z nami po zakończeniu pandemii.

W „Świecie po pandemii” zyskają usługi osobiste, które obecnie są mało dostępne lub nieakceptowane ze względu na ograniczenie kontaktów, tj. usługi kosmetyczne, fryzjerskie czy wizyty lekarskie. Równocześnie już nie będziemy tak chętnie spędzać wolnego czasu w dużych skupiskach. Straci branża „entertainment” – badani zadeklarowali, że ograniczą chodzenie do kina, na koncerty i uczestnictwo w festiwalach. Nie wiadomo jak wielka będzie to skala.

58% z nas obawia się swojej przyszłości finansowej – jesteśmy przekonani o tym, że się pogorszy, mimo to prawie połowa konsumentów deklaruje, iż planuje zwiększone zakupy po ustąpieniu zagrożenia. Niewątpliwie będą to zakupy niespożywcze i firmy powinny się przygotować do wzmożonej pracy. Obecnie mamy czas na przeglądanie, porównywanie i wybieranie, a będziemy konsumować

to co ograniczyliśmy czyli usługi, produkty do domu, elektronikę i odzież. Dla wielu konsumentów zmieni się też sposób nabywania dóbr. Doświadczenie koronowirusa, spowoduję przesunięcie nowej, dużej grupy konsumentów do zakupów on-line i utrwali ten nawyk wśród osób, które już z tego kanału korzystały.