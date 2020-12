Badanie: Polacy chcą robić świąteczne zakupy w sklepach stacjonarnych

Z badania Ipsos Mori na zlecenie firmy Elavon wynika, że rośnie zainteresowanie Polaków zakupami w sklepach stacjonarnych w okresie świątecznym. Dziewięciu na dziesięć (95 proc.) spośród 1092 uczestników badania deklaruje, że planuje robić zakupy w sklepie stacjonarnym, z czego 24 proc. twierdzi, że chcę w ten sposób wspierać lokalną gospodarkę. Obroty grudniowe w centrach handlowych były zazwyczaj o 50% wyższe od średniej miesięcznej z pozostałych 11 miesięcy. Jak będzie w tym roku?

Niemal połowa (49%) respondentów twierdzi, że pójście do stacjonarnego sklepu sprawia, że zakupy są szybsze i łatwiejsze, ponieważ mogą oni zobaczyć produkty na żywo. 45% ankietowanych wskazało na korzyści płynące z oceny jakości produktów na miejscu, co również wpływa na brak ewentualnej konieczności zwrotu towaru. Jedna trzecia konsumentów (33%) zamierza skorzystać z ofert i promocji dostępnych w sklepach, a 24% badanych chce wspierać lokalną gospodarkę. Podobna liczba respondentów (24%) chce wybrać się na jarmarki świąteczne i lokalne targowiska.

Lokalne punkty handlowe mogą cieszyć się większym powodzeniem i zainteresowaniem niż w poprzednich latach. 41% konsumentów planuje w tym roku ograniczyć swoje świąteczne wydatki. Dobra wiadomość to taka, że nieco większy odsetek respondentów (43%) przewiduje, że ich budżet na zakupy nie zmieni się, a 12% zakłada nawet jego zwiększenie.



Blisko 32% uczestników badania przewidziało, że w tym roku uroczystości będą odbywać się w mniejszym gronie. 7% respondentów potwierdziło, że pandemia koronawirusa wpłynęła na spadek ich dochodów, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie wydatków na zakupy.



45% badanych twierdzi, że wydłużenie godzin otwarcia sklepów sprawi, że zakupy będą bardziej komfortowe i wygodne. 44% konsumentów docenia możliwości płatności bezdotykowych oraz bezkontaktowych zakupów, a 36% respondentów uważa, że sklepy powinny wzmocnić działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny robienia zakupów - to kolejne wnioski z badnia.

Badani zostali zapytani również o czynniki, które skłoniłyby ich do częstszych zakupów internetowych. Klientom najbardziej zależy na efektywnym i sprawnym systemie dostaw i zwrotów. Do zakupów online 37% respondentów zachęca niezawodny system dostarczania produktów. 32% docenia bezpłatne etykiety zwrotne, a 30% darmowe opakowania do zwrotu towarów.