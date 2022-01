Badanie: Polacy gotowi na zmianę zawodu

Połowa badanych ocenia 2021 rok dobrze pod względem pracy. Aż 72% planuje w 2022 roku podjąć ważne kroki w swojej karierze.

6 na 10 wyznaczyło sobie zawodowe postanowienia noworoczne. W ponad 1/3 przypadków postanowienia badanych dotyczyły równowagi na linii praca – życie osobiste.



Nieustanne ewolucje w pracy

Rozpoczęty właśnie 2022 rok to już trzeci z kolei, w którym życie zawodowe Polaków przeplatać się będzie z pandemiczną rzeczywistością. Eksperci dostrzegają, że większość firm i pracowników nadspodziewanie sprawnie poradziło sobie w nowych okolicznościach z pracą w hybrydowych modelach, pojawiającymi się ryzykami czy obawami. Jednocześnie ewolucja rynku sprawia jednak, że coraz częściej planujemy różnorodne zmiany zawodowe – dotyczące pracodawców, specjalizacji, zarobków czy roli pracy w naszym życiu.

2021 to także rok rozwoju

Blisko połowa respondentów Pracuj.pl (48%) ocenia 2021 rok pozytywnie pod względem pracy. Negatywne podejście do niego wyraziło wyraźnie mniej, bo tylko 29% badanych. Bardzo zbliżone opinie dotyczyły rozwoju zawodowego - połowa respondentów (49%) czuła, że zrobiła krok do przodu w karierze, a blisko co trzeci (31%) nie zgadzał się z taką opinią. Jak dowiadujemy się jednak z badań, te postawy nie powstrzymywały dążenia do realizacji dalszych zmian zawodowych we właśnie zaczętym roku.



- Mimo, że blisko połowa respondentów oceniła swoją sytuację zawodową w 2021 roku lepiej niż w 2020, to w wynikach badania widzimy otwartość na zmianę. Ponad połowa osób planujących zmiany zawodowe myśli o zmianie pracodawcy, podobny odsetek o zdobyciu nowych umiejętności. Otwarcie na zmianę zawodu jest trendem, który na przestrzeni ostatnich dwóch lat wyraźnie zyskał na znaczeniu - podkreśla Małgorzata Skonieczna, ekspertka ds. Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Przeczytaj także: 2022 rok na rynku po pracy pod znakiem niedoboru pracowników i presji płacowej

Plany i marzenia z pracą w roli głównej