Badanie: Polacy uważają, że na zakupach w promocji realnie oszczędzają 30-40 proc.

Konsumenci uważają, że oszczędzają na zakupach

Blisko 40 proc. konsumentów ma poczucie, że na zakupach w promocji oszczędza średnio 30-40 proc. w porównaniu do regularnej wartości nabywanych produktów. Ponad 20 proc. deklaruje, że jest to przedział 20-30 proc. Natomiast 15 proc. ankietowanych dostrzega oszczędności w granicach 10-20 proc. Prawie tyle samo osób widzi je na poziomie 40-50 proc. Z kolei tylko 6 proc. respondentów odczuwa korzyści powyżej 50 proc. normalnych cen. Z kolei 2 proc. uważa, że wynoszą one średnio 5-10 proc.

– Obecne oczekiwania konsumentów wobec rabatów oscylują w granicach 20-50%. Większość osób niezbyt precyzyjnie odnosi ceny promocyjne do wartości regularnych. Woli żyć w przeświadczeniu, że rabat został uzyskany, ale dokładnie nie wie, jak wysoki. Zniżka zawsze jest przyznawana od czegoś umownego. Przekonanie, że najczęściej wynosi ona 30-40% wartości produktu, jest rachunkowo poprawne, bo rabaty głównie mieszczą się właśnie w tym przedziale – wyjaśnia Karol Kamiński z Grupy AdRetail.



Jak podkreśla Grzegorz Sadłoń z platformy Codarius, w sklepach stacjonarnych klienci na każdym kroku są kuszeni promocjami w wysokości 30-70%. I codziennie utrwalają sobie ten przedział. Statystyczny konsument nie liczy, jaka jest różnica ceny regularnej od tej w promocji. Z góry przyjmuje informacje widoczne na banerach reklamowych i w gazetkach. Inaczej jest w sferze online, gdzie wartość promocji jest zdecydowanie niższa. Klient ma też czas na sprawdzenie, czy rabat faktycznie wynosi tyle, ile deklaruje sprzedawca.