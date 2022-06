Badanie: Połowa pracujących Polaków bierze dwutygodniowy urlop w jednym terminie

75% Polaków spędza urlop między lipcem, a sierpniem.

Aż 1/2 bierze dwutygodniowy urlop w jednym terminie.

61% badanych może dowolnie wybrać termin swojego urlopu.

82% badanych stara się przekazać współpracownikom obowiązki przed urlopem.

Odpoczynek jest bardzo istotny – według badań Pracuj.pl 56% Polaków uważa, że życie zawodowe jest źródłem większych napięć i stresu, niż jeszcze dekadę temu.

Jednak także same przygotowania do urlopu nie zawsze są łatwe, a czasem mogą okazać się stresujące. Wynika to z presji na zachowanie ciągłości wykonywanych zadań. Pracownik musi m.in. rozplanować szereg wykonywanych przez siebie obowiązków dla osób, które będą go zastępować. Często oznacza to zastosowanie wewnętrznych procedur, a także dopasowanie się do firmowego grafiku, co napędza wyścig między pracownikami o terminy.





Długie i nie zawsze dowolne urlopy

Polska jest krajem umożliwiającym spędzenie urlopu w różnorodnych warunkach. Posiadamy dostęp do morza, gór, zacisznego klimatu jezior czy agroturystyki. W szczególności w czasie stanu pandemii i lockdownu każdy ze wspomnianych kierunków cieszył się zainteresowaniem podczas urlopów. Obecnie coraz łagodniejsze obostrzenia pandemiczne w krajach europejskich pozwalają Polakom ponownie podróżować do innych państw.

Według opinii pracowników, większość pracodawców daje zespołom dowolność w wyborze terminu urlopu wakacyjnego. Tak deklaruje 61% Polaków. Natomiast 18% badanych wskazało, że muszą odbywać urlopy wakacyjne w konkretnych terminach określonych przez pracodawcę. Jednak dowolność daty wypoczynku ograniczana jest przez firmowy grafik czy plan. Często nasze możliwości ograniczają decyzje współpracowników. 45% badanych zadeklarowało, że muszą się dostosować do grafiku.

Każdy z pracowników, z powodu uwarunkowań życia prywatnego, termin urlopu wybiera w inny sposób. Na przykład, posiadanie dzieci zazwyczaj wiąże się z wyznaczaniem urlopu w okresie szkolnych wakacji. W efekcie łącznie w lipcu i sierpniu urlop ma zamiar odbyć 75% Polaków. Wrześniowy wypoczynek deklaruje 14% Polaków, natomiast tylko 8% badanych wskazuje, że urlop biorą już w czerwcu.

Polacy lubią urlopy dwutygodniowe

Polacy preferują dłuższe formy (54%), czyli wykorzystanie znacznej części dni urlopowych w jednym ciągu. Zdecydowanie rzadziej rozbijają przerwę na np. dwie „tury” (31%). Mniejszym zainteresowaniem cieszy się rozłożenie urlopu tak, aby był on uzależniony od tzw. „długich weekendów” (8%). Wiele jednak zależy od modelu pracy firmy. W niektórych środowiskach dłuższe, np. dwutygodniowe urlopy mogą sprawiać trudności organizacyjne, w innych sami pracownicy preferują krótsze formy.

Polacy nie tylko częściej wybierają dłuższe, pojedyncze terminy, ale planują w większości przynajmniej dwutygodniowy wypoczynek. W momencie przeprowadzania badania planowało go aż 51% pracowników, a 15% wskazało nawet ponad dwutygodniową przerwę. Prawie 1/3 respondentów zadeklarowała, że swój wypoczynek planuje na minimum 5 dni roboczych. Jedynie 8% pracowników bierze urlop wakacyjny na maksymalnie kilka dni i są to przeważnie (19%) osoby z grupy wiekowej 18-24 lata.

Odwołanie z urlopu?

Podczas urlopu mogą pojawić się różne niespodziewane sytuacje. Ze względu na pilną sytuację w firmie pracodawca może wymagać przyspieszonego powrotu pracownika z urlopu. Co piąty Polak przyznaje, że zdarzyło mu się znaleźć w takiej sytuacji. Skrócenie urlopu to jedno, a kontaktowanie się z pracownikiem podczas jego przerwy przez zespół czy przełożonego – to drugie. Jak na takie praktyki pracodawców zapatrują się badani? 49% Polaków stwierdza, że w nagłych przypadkach takie działania są uzasadnione.



- Konieczność odbierania wiadomości związanych z pracą z pewnością nie jest przyjmowana z entuzjazmem przez pracownika będącego na wakacjach. Praktyki takie jak odwołanie urlopu czy wymaganie przyspieszonego powrotu do pracy mogą znacząco wpłynąć na relacje pracownika z pracodawcą. Tego typu działania powinny być ograniczane do minimum. Należy pamiętać, że odwołując pracownika z urlopu wypoczynkowego, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez niego kosztów, które są bezpośrednio związane z odwołaniem z urlopu. Takie koszty wykraczają jednak poza zwykły rachunek ekonomiczny, bo przerwanie wypoczynku zawsze jest poważnym naruszeniem tzw. work-life balance - komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska