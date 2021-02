Badanie: Ponad 34 proc. przedsiębiorców źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną

Co trzecia mała i średnia firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną – wynika z badania „KoronaBilans MŚP" na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Poprawy sytuacji ekonomicznej w najbliższych trzech miesiącach spodziewa się niecałe 15 proc. przedsiębiorstw.

Według VII badania KRD "KoronaBilans MŚP" zrealizowanego przez IMAS International, mimo trudnej ogólnej sytuacji firm, dobrze o swojej bieżącej sytuacji ekonomicznej wypowiada się 38,5 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP, to o 1,5 pp. więcej niż w grudniu i znacznie więcej niż na początku pandemii, kiedy to pozytywnie swoją sytuację ekonomiczną oceniał zaledwie co czwarty przedsiębiorca.

W widoczny sposób wzrósł natomiast odsetek firm, które mają odmienne zdanie. Jeszcze w grudniu źle bądź bardzo źle o swojej sytuacji ekonomicznej mówiło 30 proc. firm. W najnowszej edycji badania takie spostrzeżenia ma już ponad 34 proc. przedsiębiorców. Tym samym maleje grono firm, które nie są w stanie określić, czy ich sytuacja ekonomiczna jest dobra czy zła. Odsetek przedsiębiorstw, które spodziewają się pogorszenia sytuacji w najbliższych trzech miesiącach, spadł z 41 proc. w grudniu do 27 proc. obecnie. Dwukrotnie wzrósł odsetek optymistów (choć wciąż stanowią oni mniejszość) i dość wyraźnie spadł odsetek pesymistów.

Jak wskazał prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, wciąż wiele firm (76 proc.) dostrzega negatywny wpływ pandemii na prowadzenie działalności. -To o 5,6 pp. mniej niż w grudniu, ale nadal bardzo dużo - zaznacza. Prawie 95 proc. przedsiębiorców w tej grupie, przyznaje, że zmuszonych było ograniczyć, zawiesić lub zamknąć działalność - dodał. Łącki zacytował dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z których wynika, że w grudniu 2020 r. zamknęło lub zawiesiło działalność 47 tys. 332 przedsiębiorców, a rozpoczęło lub odwiesiło działalność 27 tys. 711 podmiotów. - W drugim półroczu 2020 r. systematycznie rosła w Polsce liczba wniosków o zamknięcie czy zawieszenie działalności. Epidemia musiała się do tego znacznie przyczynić, co potwierdza także nasze badanie - powiedział.

Wzrósł też odsetek firm, które mają problemy z uzyskaniem od dostawców materiałów, produktów czy komponentów niezbędnych do prowadzenia działalności. Aktualnie taki kłopot zgłasza 36,9 proc. przedsiębiorców, to o 5,2 pp. więcej niż w grudniu. Z drugiej strony o 1,5 pp. (do 36,2 proc.) spadł odsetek tych, którzy w najbliższych trzech miesiącach spodziewają się problemów z dostawami.