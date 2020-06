Badanie: Rośnie zainteresowanie winami polskimi i eko

Wino przestaje być trunkiem zarezerwowanym tylko na szczególne okazje, fot. unplash

Według raportu Kondrat Wina Wybrane największą popularnością wśród konsumentów cieszą się czerwone wina wytrawne, które stanowią 52% wszystkich sprzedanych win w 2019 roku. Z kolei pod kątem cen, 48,2% konsumentów najczęściej sięgało po wina, których koszt nie przekraczał 30 zł/szt.

– Wino przestaje być trunkiem zarezerwowanym tylko na szczególne okazje. Coraz częściej pijemy je na co dzień, jako dodatek do posiłku lub dla chwili przyjemności. Podajemy je również jako główny trunek na spotkaniach z przyjaciółmi, imprezach rodzinnych i okolicznościowych. Rozpiętość cen i szeroka oferta sklepów specjalistycznych pozwala konsumentom dopasować wina do swoich preferencji – mówi Mikołaj Kondrat, prezes Kondrat Wina Wybrane.

Według raportu Kondrat Wina Wybrane, klienci najchętniej wybierają wina czerwone, wytrawne. Wina czerwone odpowiadały za 52% całej sprzedaży win w 2019 roku. Z tej puli aż 95% stanowiły wina wytrawne. Wybór padał przede wszystkim na trunki jednoszczepowe takie jak: primitivo, tempranillo, monastrell, syrah i malbec. 4% wszystkich sprzedanych butelek wina czerwonego to wino półsłodkie a 1% - wina słodkie.

Jak pokazuje raport, wina białe stanowiły około 44% całej sprzedaży win w 2019 roku. 74,4% wszystkich sprzedanych butelek wina białego to wina wytrawne, kolejne miejsca zajmują wina półwytrawne (17,6%), wina półsłodkie (7,8%) i wina słodkie (3,16%). W przypadku win białych także preferujemy trunki jednoszczepowe. W pierwszej kolejności są to: macabeo, sauvignon blanc, viognier i chardonnay.

– Na uwagę zasługują również wina białe, musujące. O ile zainteresowanie szampanem utrzymuje się na stałym poziomie, to sprzedaż włoskiego Prosecco i hiszpańskiej Cavy z naszej selekcji systematycznie wzrasta o około 3% rocznie – komentuje raport Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane.

Według raportu od wielu lat wina hiszpańskie, włoskie i francuskie cieszą się w Polsce największą popularnością. W ubiegłym roku sprzedaż win włoskich wzrosła o 5,6% a francuskich o 5,2%. Niewielki spadek sprzedaży (0,5%) odnotowały natomiast wina hiszpańskie.

Więcej na portalspozywczy.pl