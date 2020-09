Badanie: Rynkowi pracy w Polsce nadal daleko do stanu sprzed pandemii

Na portalach rekrutacyjnych w sierpniu 2020 roku opublikowano 238,2 tys. ofert pracy. To o 21,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Chociaż polska gospodarka od czerwca 2020 roku niemal w całości została uwolniona z lockdownu i związanych z nim formalnych ograniczeń, to rynkowi pracy w Polsce nadal daleko do stanu sprzed pandemii. Z najnowszej edycji badania Grant Thornton i firmy Element wynika, że w sierpniu 2020 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w kraju opublikowali 238,2 tys. nowych ofert pracy. To o 21,8 proc. mniej niż w sierpniu 2019 roku (304,8 tys.).

Z jednej strony, jest to dużo mniejszy spadek niż w szczycie lockdownu, kiedy roczny spadek liczby ofert pracy sięgał 40-50 proc. Z drugiej jednak strony, nieco niepokojący wydaje się fakt, że sierpień był drugim miesiącem z rzędu, w którym spadki – nieznacznie, ale jednak – pogłębiły się. W czerwcu liczba ofert pracy spadała już tylko o 16,3 proc., a w lipcu o 18,9 proc. Wyniki te mogą więc świadczyć o pewnej stabilizacji na rynku pracy i tworzeniu się „nowej normalności”, w której popyt na pracę skurczony jest o około jedną piątą w stosunku do 2019 roku. Najbliższe miesiące pokażą czy taki stan utrzyma się, czy jednak trendy po raz kolejny się zmienią.

- W stosunku do lipca sierpień był miesiącem o niższej aktywności rekrutacyjnej pracodawców. Warto jednak zwrócić uwagę, że również w zeszłym roku z tych dwóch miesięcy to lipiec odnotował lepsze wyniki. Trudno zatem jednoznacznie wyrokować, czy mamy do czynienia z tendencją spadkową związaną z pandemią, czy też jest to po prostu drobne odchylenie w powtarzającym się co roku schemacie. Pozytywną informacją są docierające do nas sygnały o ożywieniu gospodarki. Coraz więcej naszych klientów otwiera nowe procesy rekrutacyjne lub – w przypadku agencji rekrutacyjnych – otrzymują zamówienia na realizację takich procesów. Liczymy zatem na to, że jeśli wrzesień nie przyniesie wzrostów w stosunku do sierpnia, to przynajmniej sytuacja nie pogorszy się w sposób istotny - komentuje Maciej Michalewski CEO Element. Recruitment Automation Software.

W ofertach pracy coraz częściej pojawiają się niektóre popularne przed pandemią zachęty i benefity.

Pakiety medyczne i sportowe proponuje już ponad 40 proc. przedsiębiorstw. W czasie najsilniejszego załamania rynku pracy w Polsce spowodowanego pandemią koronawirusa spora część przedsiębiorców usunęła z ofert pracy większość popularnych benefitów proponowanych przyszłym pracownikom. Jednak wraz z „odmrożeniem” gospodarki, w ostatnich miesiącach pracodawcy zaczęli wracać do tych rozwiązań. Największy wzrost w stosunku do maja 2020 roku zanotowano w przypadku pakietów sportowych (z 27 do 40 proc.) i medycznych (z 30 proc. do 42 proc.). Pracodawcy wyraźnie częściej niż w szczycie pandemii deklarują kandydatom „wysokie” wynagrodzenie oraz przywracają szkolenia.