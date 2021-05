Badanie: Zakupy na grilla przede wszystkim w Biedronce

Polacy planują wydać na grillowanie więcej pieniędzy niż przed rokiem; fot. shutterstock

Na zakupy grillowe Polacy w pierwszej kolejności wybiorą się do sklepu Biedronka. Na drugim miejscu jest Lidl, a potem Kaufland i Dino.

Jeśli chodzi o kwoty, jakie Polacy zamierzają wydać na organizację grilla, największa grupa (2/3 wszystkich osób) chce przeznaczyć na ten cel między 51-200 złotych. Z badania Inquiry wynika, że Polacy planują wydać na grillowanie więcej pieniędzy niż przed rokiem, co świadczy o tym, że mniej się obawiają o swoje finanse niż rok temu.

Najwięcej Polaków zamierza robić zakupy w Biedronce (aż 68% spośród osób, które robią zakupy grillowe). Na drugim miejscu plasuje się sieć Lidl z wyraźnym dystansem do portugalskiego dyskontu (45%), na trzecim zaś Kaufland (25%). Czwarte miejsce jest sporym zaskoczeniem - to sieć Dino, która wyraźnie poprawiła swój wynik (obecnie zakup grillowe w Dino deklaruje 16% badanych w skali Polski, co daje wzrost o 7 p.p. od ubiegłego roku). Dino jest szczególnie popularne w Polsce północno-zachodniej (32%) oraz południowo-zachodniej (40%).

Wśród produktów, które Polacy planują zakupić na grill, prym wiodą: kiełbasa (89%), pieczywo (75%) oraz piwo (74%). Dużą popularnością cieszą się także: świeże mięso, świeże warzywa oraz przyprawione i zamarynowane mięso.

Podejście do zakupów grillowych jest bardzo zróżnicowane. Warto podkreślić, że w kwestii planowania i robienia zakupów co trzecia osoba zamierza dopiero w sklepie zdecydować, co kupi. Nieco mniej osób zamierza udać się do sklepu ze starannie zaplanowaną listą zakupów.

Tak jak w ubiegłym roku, inspiracji kulinarnych związanych z przygotowaniem potraw na grilla większość Polaków zamierza szukać wśród znajomych i rodziny (48%) oraz w internecie (39%). Co czwarta osoba deklaruje, że planując jedzenie na grilla, będzie się opierać wyłącznie na własnym doświadczeniu.

Mimo poprawy nastrojów, zakazy zapraszania większej grupy osób na imprezę grillową oraz ograniczenia w wyborze miejsca są nadal dotkliwe dla 42% ankietowanych, choć jest to wynik niższy w porównaniu z rokiem 2020.