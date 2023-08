Bądź FIT - rusza trzytygodniowa akcja promocyjna w sklepach Stokrotka

„Bądź FIT ze Stokrotką” to najnowsza akcja promocyjna sieci prowadzona w supermarketach. Potrwa ona przez 3 tygodnie, od 10 do 31 sierpnia. W ofercie przygotowanej na ten okres znalazły się produkty z czterech kategorii:

- bogate w proteiny;

- specjalne, czyli takie o obniżonej zawartości tłuszczu, cukru, bez laktozy lub glutenu;

- wegetariańskie i wegańskie;

- dania gotowe.

– Dopasowujemy ofertę do oczekiwań naszych klientów i ich zmieniających się potrzeb, stylów życia. Coraz więcej osób poszukuje w sklepach produktów odpowiadających zdrowemu, świadomemu i zbilansowanemu sposobowi odżywiania. Do artykułów dostępnych obecnie w naszej sieci dodaliśmy więc nowe propozycje. Poszerzają one standardową ofertę oraz tę, którą znaleźć można na co dzień na specjalnym regale „Stokrotka na zdrowie”, zawierającym produkty eko, bez glutenu, wege czy bez dodatku cukru – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Szczegóły oferty „Bądź FIT ze Stokrotką” znaleźć można w gazetce promocyjnej dostępnej w sklepach, na stronie internetowej sieci i w aplikacji Nasza Stokrotka.

A my zapraszamy do oglądania gazetek sieci handlowych na stronach Dlahandlu.pl: LINK