Bajm i Zenon Martyniuk na imprezie noworocznej dla pracowników Biedronki

Bajm oraz Zenon Martyniuk wystąpią na imprezie Biedronki, fot. mat. pras.

10 stycznia br. ok. 70 tys. pracowników sieci Biedronka spotka się wirtualnie, by świętować Nowy Rok. Na spotkaniu wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej – Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Zenon Martyniuk i zespół Akcent, a także kabaret Ani Mru-Mru. Wydarzenie poprowadzi Krzysztof Ibisz. Aby umożliwić transmisję dla kilkudziesięciu tysięcy osób, sieć Biedronka stworzyła specjalną, zaprojektowaną na potrzeby sieci platformę.

- Biedronka to nie tylko sieć handlowa, ale przede wszystkim społeczność licząca ok. 70 tysięcy pracowników w całej Polsce. Cieszę się, że dzięki nowym technologiom możemy zrealizować prawdopodobnie największe wydarzenie tego typu, jakie kiedykolwiek miało miejsce w Polsce. To pokazuje, że Biedronka odważnie sięga po nowe rozwiązania, które pozwalają nam nawet w tych wymagających czasach budować wspólnotę i jednocześnie podziękować naszym pracownikom za ich pracę w minionym roku - powiedział Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.



Pomiędzy występami artystów, pracownicy sieci będą mogli przesłać transmitowane na żywo życzenia i zdjęcia, a także wziąć udział w konkursach SMSowych. Podczas spotkania życzenia zatrudnionym złożą także dyrektorzy makroregionów, a uczestnicy będą mogli obejrzeć wywiad z Łukaszem Grassem, autorem książki „Łączy nas Biedronka”, opowiadającej o historii rozwoju sieci.