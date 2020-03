Bakalie i dodatki do ciast Helio nagrodzone Złotym Laurem

Marka HELIO została doceniona przez polskich konsumentów w prestiżowym plebiscycie, otrzymując dwa Złote Laury w kategoriach: BAKALIE oraz DODATKI DO CIAST.

Laur Konsumenta to zakrojony na szeroką skalę ogólnopolski projekt, który rokrocznie wyłania najpopularniejsze produkty i marki w swoich kategoriach. Plebiscyt pozwala odpowiedzieć na pytanie, które produkty są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie.

Firma HELIO od pierwszych edycji konkursu sięga po najwyższe Laury, za co otrzymała m.in. specjalny tytuł Lidera Dekady Konkursu 2004-2014, a nieprzerwanie od 2014 roku, marka HELIO doceniana jest przez polskich konsumentów, którzy wskazują produkty HELIO jako bezkonkurencyjne na rynku. Rokrocznie firma zdobywa bowiem podwójny Laur Konsumenta w kategoriach: bakalii oraz dodatków do ciast, za co została także uhonorowana prestiżowym tytułem - Lidera XV- lecia 2004-2019.

W tegorocznej edycji konkursu, produkty firmy HELIO ponownie uzyskały pierwsze miejsce w plebiscycie, zdobywając sympatię 35% ankietowanych, przez co bakalie HELIO osiągnęły wyraźną przewagę nad konkurencyjnymi produktami. Z kolei dodatki do ciast od HELIO – zdobyły aż 46% głosów. Kolejne podwójne złoto dla produktów Helio świadczy o niesłabnącym zaufaniu polskich konsumentów do marki Helio.



Według GFK POLONIA, 26% osób twierdzi, że godło na opakowaniu wpływa na wybór oznaczonego nim produktu, a zdaniem 25% osób zwracających przy zakupach uwagę na znaki promocyjne, wskazuje Laur Klienta jako najbardziej przekonujące godło promocyjne w Polsce .