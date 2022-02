Bakalland partnerem Too Good To Go

Od połowy grudnia użytkownicy aplikacji uratowali ponad trzy tysiące paczek wypełnionymi pastami orzechowymi. Teraz współpraca poszerza się o kolejne miasta. To pierwsza akcja z producentem na tak szeroką skalę.



W grudniu producent bakalii zdecydował się przyłączyć do projektu kilkanaście punktów odbioru zlokalizowanych w restauracjach Olimp sieci Gastromall Group w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Zabrzu, Gliwicach, Jaworznie i Tychach. Teraz do akcji włączane są kolejne miasta: Gdańsk, Bydgoszcz, Inowrocław, Konin, Kalisz, Piła, Toruń.



- Marnowanie żywności jest znakiem naszych czasów. Firma Bakalland dokłada wszelkich starań, aby ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko poprzez minimalizację strat wynikających z utylizowania żywności. Z końcem zeszłego roku zaczęliśmy aktywną współpracę z Too Good To Go jako partnerem, który pomaga nam dostarczyć pełnowartościowe produkty do konsumentów, które nie miałyby już szansy zaistnieć na półce u naszych partnerów handlowych, a dalej mogą dać przyjemność naszym konsumentom - mówi Michał Klimczak, Group Brand Manager Bakalland.