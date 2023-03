Bakalland przechodzi rebranding i startuje z kampanią „JESZ, co dobre”

Bakalland po 10 latach przechodzi kompleksowy rebranding i zmienia identyfikacje wizualną.

Marka rozpoczyna długofalową kampanię reklamową pod hasłem „JESZ, co dobre”. Zaprojektowana w modelu 360˚ kampania rusza 13 marca i obejmuje m.in. TV, OOH/DOOH, digital, influencer marketing oraz silne działania in-store.

Od jesieni 2022 r. brand funkcjonuje w strukturach FoodWell – marki korporacyjnej, powstałej z połączenia spółek Bakalland i Purella Superfoods.

- Przed nami nowe, mocne otwarcie Bakallandu. Marka po kilku latach przerwy wraca do szerokiej komunikacji marketingowej 360˚ i po raz pierwszy od 2017 roku pojawi się w telewizji. W kampanii prezentujemy ją jako nowoczesną i dynamiczną. Odświeżyliśmy logotyp, zmieniliśmy opakowania, dodając im świeżości i apetyczności. Wyraźnie odmładzamy grupę naszych odbiorców, zamierzamy komunikować się z nimi w oparciu o optymistyczny i pozytywny przekaz. Jest to pierwsza komunikacja dla bakalii w Europie, która nie podkreśla tylko generycznych wartości tego produktu. Skala naszych działań promocyjnych potwierdza ambicje rynkowe Bakallandu, polskiego lidera w bakaliach i batonach musli, a także obrazuje kluczową pozycję marki w strategii rozwoju naszego biznesu – mówi Marian Owerko, prezes zarządu FoodWell.

Zgodnie ze strategią marketingową, marka wykorzysta do promocji swoje charakterystyczne zasoby, co przyczyni się do zwiększenia jej penetracji na rynku. Kampania zakłada emisję spotu w telewizji w marcu i kwietniu, a także szereg innych działań komunikacyjnych. To przede wszystkim stałe działania VOD i digital, influencer marketing, obecność w formatach outdoorowych, oraz akcje in-store i POS we współpracy z sieciami sklepów.

- W samej komunikacji robimy małą rewolucję - tak bliski mi „disruption”. Stawiamy na konsekwentne budowanie spójnego wizerunku oraz optymalne wykorzystanie omnichanel marketingu. Po tak długiej przerwie nie mogło zabraknąć nas w TV, dodatkowe działania DOOH oraz ambientowe utrwalą nowy przekaz marki – Bakalland już w kwietniu będzie obecny na najbardziej rozpoznawalnym muralu w Warszawie - przy stacji Metro Politechnika. Duży nacisk będzie także położony na wykorzystanie SoMe i influencer marketingu - dodaje Artur Gajewski.

Pierwszy od dekady rebranding marki Bakalland

Celem rebrandingu było odświeżenie i odmłodzenie marki oraz podkreślenie aspektów bakalii i batonów jako naturalnych, ale przede wszystkim smacznych przekąsek. Projekt objął zmianę opakowań wszystkich należących do marki produktów.

Charakterystycznym elementem w designie bakalii są umieszczone w centralnej części opakowania miseczki, wypełnione orzechami, suszonymi owocami czy ziarnami, które wskazują na przekąskowy charakter bakalii. Ten zabieg ujednolica wygląd opakowań. Batony BA! również zyskały nową identyfikację wizualną. Położono nacisk na atrakcyjną prezentację produktu w celu podkreślenia jego apetyczności. Design batonów został zunifikowany, dzięki czemu opakowania są spójne.

Uwagę przykuwa także żywszy niż dotychczas kolor: pastelowy żółty i cieniowania zostały zastąpione wyrazistym odcieniem żółtego, który jest silnym assetem marki. Ponadto wyróżnia on produkty na półce i jeszcze bardziej wzmacnia widoczność marki. Będzie on także mocno wykorzystywany w komunikacji marki.

- Z przeprowadzonych badań wynika, że w porównaniu z poprzednimi, nowe opakowania łatwiej zauważyć na półce. Budzą bardzo pozytywne skojarzenia z marką Bakalland. Co ważne, zdecydowanej większości konsumentów podoba się także nasz nowy logotyp – pozytywnie oceniło go ponad 70% zapytanych klientów. Nowa identyfikacja wizualna w całości idealnie wpisuje się w dzisiejszy trend projektowania opakowań – prosty, ale zarazem wyrazisty flat design – mówi Artur Gajewski.

Lifting logotypu miał na celu jego unowocześnienie. Zrezygnowano z ostrych kątów oraz białego outline’u. Nowa wersja wpisuje się w obecne trendy, a jednocześnie zachowuje charakterystyczną dla marki kolorystykę oraz większe litery B i D.