Bakalland rozszerza portfolio o nowe batony

Nowości w linii batonów BA! to świetnie znane klientom orzechy firmy, ale podane w ciekawych połączeniach i atrakcyjnej postaci – zgodnie z trendem convienience. Produkty składają się wyłącznie z chrupiących orzechów, ziaren i łączącego je naturalnego miodu. Zdrowe, pozbawione oleju palmowego, syropu glukozowo-fruktozowego oraz szkodliwych barwników i konserwantów batony odpowiadają na potrzeby konsumenckie - codziennej przekąski do aktywnego trybu życia.

Wprowadzone do sprzedaży w sierpniu br. smaki to:

· baton z pistacjami i solą morską,

· baton z żurawiną, orzechami laskowymi,

· baton z arachidami i solą morką, podlany mleczną czekoladą z czekoladową dekoracją.

- Bazą dla naszych produktów jest zdrowie. Orzechowe batony BA! wpisują się w trend tzw. czystej etykiety i są nie tylko zbilansowaną, ale i pyszną przekąską. Zbliża się pierwszy dzwonek – chcemy, żeby nasze produkty trafiły do plecaków uczniów i studentów, bo podczas aktywnego dnia należy pamiętać o odpowiednim odżywianiu, które bezpośrednio przekłada się na kondycję umysłową, a przez to nasze wyniki i samopoczucie. To główne przesłanie kampanii „OdkryJESZ”, którą właśnie prowadzimy i którą wspieramy premierę nowych smaków. Przekaz kierujemy też do aktywnych dorosłych, którzy muszą sprostać najróżniejszym wyzwaniom i obowiązkom - mówi Artur Gajewski, Dyrektor ds. Marketingu, R&D i Jakości w FoodWell.

Bakalland z odpowiedzią dla rynku

Kierunek rozwoju batonów BA! wpisuje się w strategię brandu, wykorzystuje w nowej formie bakalie, z których firma jest najlepiej znana, a także odpowiada na obecne trendy konsumenckie. Kluczowa jest w tym kontekście promocja zdrowego trybu życia i właściwej diety. Klienci doceniają także produkty, które dostarczają im przyjemnych doznań smakowych i łączą różne tekstury.

– W przekąskach lubimy połączenie smaków – słodkiego i słonego. Chętnie wybieramy te o chrupiącej teksturze. Orzechowe batony w punkt trafiają w trend multisensoryczności i poszukiwania nowych doznań w życiu. Młodzi ludzie nie chcą się nudzić i ograniczać, szukają nowości i nieoczywistych rozwiązań – podkreśla Justyna Osińska, Brand Manager w FoodWell.