Baker McKenzie: UOKiK zaskoczył rynek dyskusją ws. kampanii influencerskich

- Branża spożywcza coraz częściej sięga po wsparcie influencerów w kampaniach reklamowych. Urząd chyba wszystkich zaskoczył otwierając pod koniec wrześnie br. dyskusję na temat tego, czy taka reklama może naruszać prawo ochrony konsumentów. UOKiK przeprowadza w tym zakresie kontrolę sprawdzając w szczególności jak oznaczone są w tym zakresie przekazy reklamowe - czy w sposób wyraźny oznaczono, że jest to reklama. Co ciekawe urząd będzie sprawdzał jaka jest relacja pomiędzy przekazem influencerskim a wymaganiami sponsorów - reklamodawców. Sprawdzać będzie czy ewentualnie za naruszenia reguł związanych z ochroną konsumentów mogą odpowiadać nie tylko influencerzy ale również same brandy - mówi Mikołaj Piaskowski, counsel, Baker McKenzie.