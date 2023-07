Bakoma startuje z nową komunikacją jogurtu Naturalnego Gęstego

Gęsty to świetny naturalny jogurt, który idealnie sprawdza się w kuchni. Kampania podkreśla jego uniwersalność, prosty skład, bogatą florę składającą się z 30 miliardów dobrych bakterii i oczywiście smak.

Jogurt Naturalny Gęsty to tak dobry jogurt, że aż nie wypada – dosłownie! Jego niesamowita gęstość sprawia, że nie wypada z kubeczka, a by spadł z łyżeczki potrzebne są zawsze aż 2 puknięcia w naczynie – co podkreśla każda scena spotu i idealnie dobrana do niego, radosna muzyka.

Produkt towarzyszy firmie Bakoma od 1990 r. w tym roku organizacja postanowiła odświeżyć jego komunikację, podjęła współpracę z Plej i tak powstało 6 spotów reklamowych w różnych wersjach, które pojawiają się w telewizji, platformach VOD i w internecie.