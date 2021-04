Banderole także na e-papierosy i podgrzewacze

Od 1 maja wszystkie przeznaczone do sprzedaży wyroby nowatorskie (czyli tzw. podgrzewacze tytoniu) oraz płyny do papierosów elektronicznych muszą być oznaczone banderolami. To krok w kierunku ukrócenia szarej strefy na rynku tytoniowym, a tym samym zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa.

Obowiązek oznaczania tzw. banderolami legalizacyjnymi miał zostać wprowadzony od 1 lipca 2020 r., równolegle z wprowadzeniem akcyzy na płyny do e-papierosów i wkłady do podgrzewaczy. Pod koniec czerwca ubiegłego roku Ministerstwo Finansów podjęło jednak decyzje o czasowym zawieszeniu tego obowiązku. Dziennikarze ujawnili, że z powodu pandemii produkująca banderole Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (PTWP) nie zdążyła ich wyprodukować.Sprzedawcy e-papierosów i wyrobów nowatorskich, wprowadzonych do obrotu do 31 grudnia 2020 r. dostali czas na wyprzedaż wyrobów bez oznaczania banderolami aż do 30 kwietnia br.

Wprowadzenie obowiązku banderolowego to ważna informacja zarówno dla konsumentów, jak i handlowców, ponieważ teraz bez najmniejszych kłopotów można będzie odróżnić wyroby legalne od tych, które pochodzą z przemytu lub zostały podrobione.Wiceminister finansów odpowiadający za politykę podatkową Jan Sarnowski podkreślił w komunikacie, że wprowadzenie takiego obowiązku to krok w kierunku lepszej ochrony legalnego biznesu -wytwórców liquidów do e-papierosów i produktów nowatorskich -przed nieuczciwą konkurencją. Według Sarnowskiego skorzystają również konsumenci, którym łatwiej będzie zidentyfikować wyroby pochodzące z legalnych źródeł -banderola daje bowiem pewność, że produkt, który kupują nie jest podróbką o nieznanym składzie. Opodatkowanie wyrobów tytoniowych, płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich ma być tematem pierwszego posiedzenia tzw.Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych, które ma odbyć się pod koniec maja. Forum ma być platformą dialogu na temat polityki akcyzowej dot. wyrobów Do konsultacji mają być zaproszone wszystkie podmioty zainteresowane tym zagadnieniem, a zatem poza przedstawicielami branż akcyzowych oraz ekspertami tych sektorów, również ekonomiści, eksperci podatkowi oraz zajmujący się zdrowiem publicznym.