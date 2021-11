Bank Pocztowy: Dodatek osłonowy może spowodować wzrost cen w niektórych kategoriach

Z 10 mld zł przeznaczonych na sfinansowanie tarczy, ponad 3 mld zł ma zostać wypłacone gospodarstwom domowym i należy zakładać, że te 3 mld zł zostanie na bieżąco wydane. To w pewien sposób może podbijać ceny.

Z drugiej strony obniżka ceny litra paliwa, czy akcyzy na energię i gaz obniży trochę rachunki, które płacimy, ale na krótko. Rząd zakłada, że akcyza na energię i gaz zostanie zredukowana w okresie od stycznia do marca, więc zapewne od kwietnia wróci do wyższych, dotychczasowych poziomów.

Inflacja w 2022 roku utrzyma się na poziomach, które były wcześniej prognozowane, tylko wysokość wskaźnika w poszczególnych miesiącach będzie się inaczej rozkładać.

Czy dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych, zapowiedziany w tarczy antyinflacyjnej, nie spowoduje wzrostu cen?

W niektórych kategoriach najprawdopodobniej spowoduje. Z 10 mld zł przeznaczonych na sfinansowanie tarczy, ponad 3 mld zł ma zostać wypłacone gospodarstwom domowym i należy zakładać, że te 3 mld zł zostanie na bieżąco wydane. To w pewien sposób może podbijać ceny.

Nie dotyczy to paliw, ich ceny mają zostać obniżone poprzez obniżki podatków. Zapowiedzi premiera na pewno obniżą ceny benzyny, ale pytanie o ile. Wiele zależeć będzie on innych czynników, np. od cen ropy naftowej na świecie oraz od poziomu kursu złotego wobec dolara.

Na dziś ceny ropy bardzo mocno spadają w obawie o nowy wariant koronawirusa – rynki finansowe obawiają się kolejnych lockdownów. W zależności od sytuacji, spadki na rynku ropy mogą jeszcze się pogłębić, wtedy w ślad za nimi podążą ceny paliw.

Z czego będzie wynikał wzrost cen?

Jeśli obywatele dostaną pieniądze, a będzie to gotówka, która trafi głównie do osób z niskich przedziałów dochodowych, to będzie to zdecydowanie czynnik proinflacyjny.

Trzeba pamiętać, że od 1 stycznia wchodzi także w życie Polski Ład. Z nowych przepisów skorzystają również grupy mniej zarabiające, które będą przeznaczać dodatkowe środki na konsumpcję.

Dodatkowo, od stycznia czekają nas podwyżki cen energii w związku ze zmianami taryf. URE zapowiedział, że opublikuje nowe taryfy do 17 grudnia i, że będą to wzrosty dwucyfrowe, a łączny rachunek odbiorcy w gospodarstwie domowym może wzrosnąć minimum o kilkanaście proc. Tak więc zobaczymy wzrost cen energii i gazu, tylko dzięki tarczy będzie on mniejszy.

Czy można powiedzieć, że tarcza nie osiągnie celu, jakim jest zduszenie inflacji?