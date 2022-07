Bank Pocztowy promuje płatności bezgotówkowe voucherami na paliwo

Bank Pocztowy wystartował z nową Promocją „Bezcenne 20 tysięcy punktów” w ramach Programu lojalnościowego Mastercard® Bezcenne® Chwile. W promocji wezmą udział zarówno obecni, jak i nowi klienci, którzy zapiszą swoją kartę debetową lub kredytową do Programu Mastercard® Bezcenne® Chwile oraz spełnią proste warunki. Promocja potrwa do 15 września 2022 roku. Do wygrania są min. vouchery na paliwo na wakacje.