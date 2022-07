Bank Pocztowy startuje z nowymi promocjami

W ramach Promocji „Bezcenne 20 tysięcy punktów” Bank Pocztowy premiuje klientów, którzy w czasie jej trwania zapiszą swoją kartę do Programu Mastercard® Bezcenne® Chwile, a następnie w ciągu 30 dni od rejestracji dokonają nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 50 zł. W Promocji biorą udział zarówno istniejące, jak i nowe karty debetowe dla Klientów detalicznych (z wyjątkiem karty Caritas), karty kredytowe oraz karty dla firm, pod warunkiem, że nie zostały wcześniej zarejestrowane w Programie.

Zasady Promocji są proste i łatwe do spełnienia, a atrakcyjne nagrody są na wyciągnięcie ręki. Nagrodzony klient sam decyduje, na co przeznaczy powitalne punkty – w katalogu nagród do wyboru są m.in. nagrody rzeczowe, vouchery kwotowe (np. na paliwo, bilety do kina, do określonych sklepów), ale także zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia.

- To oferta przeznaczona zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów - wystarczy zarejestrować swoją kartę Mastercard w okresie promocji w Programie i przeprowadzić transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości minimum 50 złotych. Otrzymane punkty mogą być wymienione na przydatne w okresie wakacyjnym nagrody, takie jak np. vouchery na paliwo. Liczymy, że naszych klientów ucieszy ta oferta - mówi Joanna Moskalik, Naczelnik Wydziału Produktów Płatniczych, Depozytowych i Inwestycyjnych Banku Pocztowego.

Promocja trwa niecałe 3 miesiące, a pula nagród jest ograniczona – 875 uczestników, którzy spełnią warunki jako pierwsi, otrzyma bonusowe powitalne 20 000 punktów. Co istotne, jeden klient może otrzymać w ramach Promocji tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby nowych kart zarejestrowanych w Programie.