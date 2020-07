Banknoty o nominale 500 zł są już dostępne w wybranych bankomatach

fot. NBP

Banknoty o nominale 500 zł pozwalają na zmniejszenie kosztów obsługi pieniądza ponoszonych przez przedsiębiorców. Można ich używać we wszystkich transakcjach gotówkowych w całej Polsce. Obecnie w obiegu znajduje się 31 255 618 sztuk banknotów 500-złotowych (stan na koniec czerwca br.)

Banknoty 500 zł dostępne są teraz w wybranych bankomatach oraz w kasach banków i Poczty Polskiej SA.

Banknoty 500 zł zostały wprowadzone do obiegu 10 lutego 2017 r. Należą one do serii banknotów powszechnego obiegu „Władcy polscy”, obok banknotów: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.

Wszystkie banknoty emitowane przez NBP posiadają najnowocześniejsze zabezpieczenia.

Na banknocie znajduje się wizerunek Jana III Sobieskiego pochodzący z jego medalionu koronacyjnego. Na przedniej stronie banknotu król jest zwrócony w stronę stylizowanego wizerunku herbu rodu Sobieskich noszącego nazwę Janina. Po prawej stronie portretu władcy widoczny jest szyszak husarski. Na odwrotnej stronie banknotu znajdują się: orzeł w koronie i pałac w Wilanowie. Banknot jest utrzymany w kolorystyce szarobrązowej, niebieskiej, bordowej i zielonej.

Autorem projektu graficznego jest Andrzej Heidrich, który zaprojektował również pozostałe polskie banknoty obiegowe o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł.