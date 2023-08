Barbie ożywia światową fascynację różowym trendem. Nie tylko moda, lecz także kulinaria

Nie jest to jednak tylko moda, która dominuje w świecie Barbie. Przeszukujący Pinterest mają znacznie większe ambicje niż tylko wybór odpowiedniej kreacji. W związku z premierą filmu wzrosło zainteresowanie nie tylko różowymi strojami, ale również różowym jedzeniem i wystrojem wnętrz. Wśród haseł, które doświadczyły znaczącego wzrostu, znajdują się takie pozycje jak "Wystrój domu Barbie", "Łazienka dla Barbie", "Makaron Barbie", "Koktajl Barbie" oraz "różowe potrawy". Wzrosty te można bez wątpienia przypisać nadchodzącej premierze kinowej i zainteresowaniu, jakie nią wzbudza.

Reklamodawcy i marketerzy z pewnością nie omijają tego trendu szerokim łukiem. Wykorzystując popularność filmu i skupiając się na kolorze różowym, firmy podejmują kreatywne działania, aby zwiększyć swoją widoczność na rynku. Przykładowo, marki takie jak Max Mara, About You, C&A i KaDeWe wykorzystują ukierunkowane kampanie na Pintereście, aby promować swoje różowe produkty.

Jednak to nie tylko moda i artykuły konsumenckie dostrzegają potencjał tego trendu. Nawet świat kulinarny nie pozostaje w tyle. Portal z przepisami Eat Smarter podaje inspirujące wskazówki dotyczące przygotowania różowego makaronu z wykorzystaniem buraków.

Gigant Barbie, firma matka - Mattel, również przyczyniła się do podtrzymywania zainteresowania filmem poprzez różnorodne kolaboracje. Współpracując między innymi z Microsoft, stworzyli różową wersję konsoli Xbox, oraz z Ultra Beauty, tworząc różowe szczoteczki do zębów. Te działania marketingowe wywołały spore poruszenie na rynku, wprowadzając nowe odcienie do kolorowej palety produktów.

Wnioski są jasne - Barbie powróciła i w wielkim stylu. Film "Barbie", pod wodzą Gret Gerwig, przyczynia się do wybuchowego zainteresowania różowym trendem na wielu płaszczyznach, od mody i wystroju wnętrz po kulinaria i marketing. Oczekujemy, że ten kolorowy trend będzie dominować w naszej rzeczywistości jeszcze przez dłuższy czas.