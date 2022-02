Barclays: Fuzja Carrefour-Auchan korzystniejsza dla Auchan

Analitycy banku Barclays sugerują, że sieć Auchan łącząc się z Carrefourem może zyskać dużo więcej, niż się wydaje. Detalista skorzystałby na bardziej zaawansowanej strategii cyfrowej rywala, bardziej zdywersyfikowanym portfolio i lepszym pozycjonowaniu cenowym.

Co oferuje Auchan?

Na początku stycznia pojawiły się pogłoski, że francuska sieć supermarketów Auchan przygotowuje nową ofertę dla swojego konkurenta Carrefoura, przy wsparciu inwestorów. Carrefour odrzucił poprzednią próbę przejęcia. Sieć supermarketów byłaby gotowa zapłacić 23,50 euro za akcję. Właściciele, rodzina Mulliez, mieliby być wspierani przez firmy inwestycyjne, takie jak CVC, KKR i CD&R. Według doniesień byłaby to w 100% oferta gotówkowa.

Kto zyska więcej?

Chociaż nie ma dowodów na to, że fuzja zostanie sfinalizowana, ani potwierdzenia którejkolwiek ze stron, że oferta jest w przygotowaniu, Barclays sugeruje, że Auchan odniesie potencjalnie większe korzyści z transakcji.

Analitycy Barclays, Nicolas Champ i James Anstead, stwierdzili w notatce informacyjnej, że potencjalna fuzja z Auchan może „wykoleić trwającą obecnie odbudowę pozycji Carrefour we Francji”, jednocześnie zwiększając jego ekspozycję na format hipermarketów we Francji do około 60%, z obecnego poziomu 50 %.

Według banku, oszczędności wynikające z fuzji mogą sięgnąć nawet 930 mln euro, czyli 0,9% łącznej sprzedaży.

To mniej, niż oszczędności uzyskane dzięki synergii wynikającej z połączenia Ahold i Delhaize w 2016 r., które wyniosły 1,2% całkowitej sprzedaży (750 mln euro).

„Poza tym możliwe jest, że część wszelkich oszczędności zostałaby ponownie zainwestowana w poprawę pozycjonowania cenowego Auchan i przyspieszenie jego strategii online”, stwierdzają analitycy.

Konkurencja i prawo antymonopolowe

Jest również prawdopodobne, że każda proponowana umowa zostałaby poddana szczegółowej kontroli przez rząd francuski i zostałaby napiętnowana z powodu obaw antymonopolowych. Autorzy zwracają uwagę na historię oferty kanadyjskiego Couche-Tard na Carrefour z zeszłego roku.

W lutym 2021 r. po zamieszaniu wokół oferty przejęcia złożonej przez kanadyjską grupę, szef Carrefoura, Alexandre Bompard, zmienił front mówiąc:

"Wracamy do ofensywy, ale nie widzę teraz wielkich możliwości we Francji".