Barilla rusza z nową kampanią reklamową

fot. mat. pras.

Barilla, producent makaronu, rusza z nową międzynarodową kampanią marketingową autorstwa Publicis Italy. Kampania będzie emitowana od 21 września w 18 krajach, w tym i w Polsce. Nowy projekt wzmacnia przekaz marki związany z bliskością względem życia codziennego i wiarą w lepsze jutro.

Główną rolę w nowym spocie odgrywają stoły z całego świata uchwycone w prozie życia codziennego, w towarzystwie ludzi, którzy wykorzystują je do pracy na swoich laptopach, do odrabiania prac domowych, do ćwiczeń, a nawet używają ich jako perkusji. Gdy na stole pojawia się makaron, na nowo staje się on pełnym gościnności i ciepła miejscem spotkań rodziny i przyjaciół. Nie jest to zwykły stół, ale dom – jak głosi slogan: „Od 1877 roku Barilla sprawia, że stół staje się sercem domu.”

Spot, dostępny w formatach 15'', 30'' i 60'', będzie emitowany na kanałach telewizyjnych i cyfrowych.