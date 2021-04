Barilla startuje z nowa kampanią. Tematem przewodnim miłość

fot. materiały prasowe

W nowej globalnej kampanii Barilla powraca do swojego emocjonalnego charakteru komunikacji i wyraża, podobnie jak w kampaniach z dawnych lat, pragnienie dotarcia do ludzkich serc. Razem z nowym hasłem „Barilla. Miłość w gestach”, przygotowywanie makaronu staje się sposobem na przekazanie tego, czego często nie potrafimy wyrazić słowami.

Wokół tej właśnie narracji obraca się wideo kampanii, które reprezentuje nowy manifest marki Barilla. Otwierający się pytaniem „Co możemy powiedzieć bez słów?” film, przedstawia klasyczne, a zarazem współczesne historie, które nadają nowe znaczenie daniu z makaronu, przygotowanemu dla ukochanej osoby. Te same historie będą tematem zintegrowanej globalnej kampanii, która jest emitowana w 40 krajach od 11 kwietnia.

U podstaw emocjonalnego charakteru nowej linii przewodniej kampanii, leży piosenka "Beautiful That Way" zespołu Noa. Jest ona reinterpretacją utworu „La Vita e Bella”, który przywodzi na myśl ciepłe, znajome uczucia, od dawna charakteryzujące markę Barilla.

„Nasza nowa globalna narracja wyznacza historyczny moment dla marki Barilla. Marka wraca do korzeni, czyli do swoich najbardziej kultowych kampanii, jednocześnie doskonale dostosowując je do wyzwań obecnych czasów. Dziś wszyscy potrzebujemy poczuć się bardziej ludzcy, bliżsi, a miłość pokazana w gestach może zrobić różnicę” – komentuje Gianluca Di Tondo, Globalny Dyrektor ds. Marketingu firmy Barilla.