Barometr EFL: nastroje wśród handlowców jednymi z najgorszych

Subindeks Barometru EFL dla handlu na II kwartał 2023 roku wyniósł 45,9 pkt., co jest najniższym obok HoReCa wynikiem wśród sześciu badanych sektorów. Wartość wskaźnika spadła o 2,8 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Na taki wynik wpływ miały słabe prognozy dotyczące sprzedaży i płynności finansowej. Co trzecia firma handlowa spodziewa się mniejszych zamówień i gorszej płynności finansowej w II kwartale. Co więcej, aż 73% przedstawicieli sektora handlowego obawia się negatywnego wpływu inflacji na ich biznes. To znaczny wzrost w porównaniu do sytuacji z początku roku, kiedy tak uważało 53% zapytanych.

Barometr EFL dla branży handlowej na II kwartał 2023:

Subindeks: 45,9 pkt. (-2,8 pkt. kw./kw.).

Inwestycje: 97 proc. przedsiębiorców nie spodziewa się zmian w inwestycjach.

Sprzedaż: 31 proc. przedsiębiorców prognozuje spadek poziomu sprzedaży w porównaniu do I kwartału br.

Płynność finansowa: 31 proc. przedsiębiorców prognozuje niższy poziom płynności finansowej niż w I kwartale br.

Finansowanie zewnętrzne: 25 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne niż w I kwartale br.

– Z naszego Barometru wynika, że nastroje firm handlowych są jednymi z najsłabszych wśród badanych sektorów. I biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne nie ma co się dziwić. Inflacja, choć w kwietniu nieco spowolniła, wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, a i wyniki handlu detalicznego nie napawają optymizmem. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu br. sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 7,3% rok do roku. Siła nabywcza konsumentów spada, Polacy rezygnują z dóbr, których posiadanie nie jest konieczne. Odczuwają to nasze firmy handlowe i stąd ich duży pesymizm - mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. - Zobaczymy, czy w kolejnym pomiarze, na III kwartał, w prognozach przedsiębiorców będą mieć odbicie niedawne zapowiedzi rządu dotyczące podniesienia świadczenia 500+, które jednak w dużym stopniu przekłada się na wydatki polskich rodzin – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL - dodaje.

Sprzedaż spada, inwestycje nie ruszają

Subindeks Barometru EFL na II kwartał br. dla branży handlowej wyniósł 45,9 pkt., o 2,8 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. Uzyskany wynik jest najniższym od III kwartału 2022 roku, kiedy odczyt wyniósł 45,5 pkt. Handel odnotował także jeden z najniższych subindeksów wśród 6 badanych sektorów – minimalnie niższy miała tylko HoReCa (45,8 pkt.).

Na niską wartość subindeksu Barometru EFL dla handlu zapracowały trzy z czterech badanych obszarów. Po pierwsze, inwestycje. Niecałe 2% planuje nowe przedsięwzięcia, a 97% nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów.

Bardzo źle wyglądają opinie dotyczące sprzedaży. Blisko co trzeci zapytany (31%) prognozuje spadek zamówień w II kwartale br. To jeden z dwóch najwyższych wyników wśród badanych branż. Tylko niespełna 2% firm liczy na większe obroty, a 67% na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej.

Za niską sprzedażą idzie gorsza płynność finansowa firm handlowych. Również 31% obawia się słabszej kondycji finansowej, co także jest drugim najwyższym wynikiem wśród sześciu branż. Zdecydowana większość nie spodziewa się zmian w tym obszarze (68% wskazań).

Tylko w kontekście finansowania zewnętrznego więcej respondentów wskazuje na wzrost zapotrzebowania niż na spadek (odpowiednio 25% i 8%). Jednak, tak jak w czasach prosperity i „normalności” zewnętrze finansowanie jak leasing czy kredyt było potrzebne głównie na inwestycje, tak teraz przedsiębiorcy dzięki niemu bardzo często płacą bieżące rachunki, wynagrodzenia czy zamawiają potrzebne towary.

Inflacja coraz groźniejsza

Blisko 3 na 4 firmy handlowe (73%) obawiają się, że w kontekście wysokiej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. To aż o 20 p.p. wyższy wynik niż trzy miesiące wcześniej. Jest to także druga, po HoReCa, najwyższa wartość wśród badanych sektorów. Dla przykładu w HoReCa 80% zapytanych obawia się inflacji, a w przemyśle 56%. 19% firm handlowych uważa, że inflacja będzie neutralna dla jej biznesu, a 7,5% nie potrafi przewidzieć tego, co się wydarzy.

Mniej niż inflacji, „handlowcy” obawiają się wojny. Na negatywny wpływ konfliktu toczącego się za naszą wschodnią granicą na ich działalność wskazuje 37% zapytanych. Ponad połowa przedsiębiorstw (59%) uważa, że sytuacja w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na II kwartał 2023 roku wyniosła 47,7 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,8 pkt. niższy niż w I kwartale 2023 roku.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm.

EFL powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.