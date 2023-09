Barometr Providenta: Sezon na przetwory 2023

Do ulubionych przetworów Polaków należą ogórki kiszone (82,7 proc.), dżemy i konfitury owocowe (69,5 proc.), marynowane grzybki (54,4 proc.), soki i syropy owocowe (51,8 proc.) oraz marynowane warzywa (38,5 proc.). W słodkich dżemach i konfiturach szczególnie gustują najmłodsi (18-24 lat) – z wiekiem jednak coraz bardziej doceniamy ogórki kiszone, które królują w spiżarkach osób 25+. Największymi fanami ogórków są mieszkańcy województwa lubuskiego – deklaruje tak aż 97 proc. z nich. Co ważne, nasze preferencje smakowe idą w parze z najchętniej przyrządzanymi specjałami – 87,1 proc. badanych właśnie ogórki zamknie w tym roku w swoich słoikach.

– Smak domowych przetworów zdecydowanie łączy pokolenia – zauważa Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska. – Jedynie respondenci w wieku 25-44 lat są nieco bardziej sceptyczni wobec zamkniętych w słoiku owoców i warzyw, jednak także wśród nich odsetek osób, które nie lubią dżemów i kiszonek nie przekracza 4 proc. Natomiast najmłodsi badani oraz osoby 45+ to wielcy amatorzy przetworów – dodaje.

Najważniejszy jest smak

Polacy to prawdziwi smakosze, jeśli chodzi o przetwory – tylko 2 proc. osób przepytanych w ramach Barometru Providenta przyznaje, że nie przepada za tymi specjałami. Niemal 8 na 10 badanych deklaruje, że najbardziej lubi przetwory zrobione w domu. Tradycyjne receptury najbardziej doceniają seniorzy – wśród nich aż 83 proc. stawia na ręcznie robione dżemy i kiszonki. Natomiast słoiki ze sklepu to domena najmłodszych – wśród przedstawicieli pokolenia Zet aż 18 proc. preferuje gotowe, kupione w sklepie produkty.

Sympatia do smaków lata zamkniętych w słoiku, najlepiej tych domowej roboty, z roku na rok rośnie. W tej edycji badania już 67,5 proc. respondentów zrobi przysmaki w domu. To o 3 pp. więcej niż w 2022 r. oraz 7,5 pp. więcej niż dwa lata temu.

– To właśnie smak przetworów najbardziej motywuje nas do ich przygotowywania. Wskazuje tak aż 56,4 proc badanych – komentuje Karolina Łuczak. – Dla co czwartej osoby kluczowy jest aspekt ekologiczny własnych wyrobów, a także związana z tym możliwość przygotowania ich ze sprawdzonych, zdrowych produktów (23,8 proc.). Z tego powodu aż 62 proc. wszystkich gospodarstw domowych tegoroczne specjały sporządzi z plonów z własnej działki. Zadeklarowało tak 79 proc. mieszkańców wsi oraz 55,8 proc. obywateli małych miast – zaznacza.

Coraz popularniejsze staje się także grzybobranie – aż 56,6 proc. z nas w tegorocznych słoikach umieści własnoręcznie zebrane grzyby. Często wykorzystujemy również produkty pochodzące z bazarów, targowisk czy sklepów. Nietrudno się domyślić, że sposób ten wybierany jest najczęściej przez mieszkańców dużych miast – takiej odpowiedzi udzieliło 70,2 proc z nich.

Narodowa specjalność

– Jak wynika z Barometru Providenta, prawie co piąty Polak przyrządza przetwory z przyzwyczajenia i szacunku do tradycji – zauważa Karolina Łuczak. – Z kolei niemal 23 proc. kieruje się oszczędnością i potrzebą obniżenia kosztów zimą. W związku z tym, aż 40 proc. badanych przygotuje zapasy tak, aby starczyły rodzinie na całą zimę, a co dziesiąty zrobi na tyle dużą ilość słoików, żeby nadwyżką dodatkowo obdarować najbliższych znajomych – ocenia Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska.

21,4 proc. respondentów deklaruje, że wykona taką ilość przetworów, która wystarczy tylko na własne potrzeby. Wśród respondentów, którzy w ogóle nie zdecydowali się na własnoręczne przygotowanie przetworów, 45 proc. jako powód tej decyzji wskazuje brak czasu, niecałe 30 proc. brak miejsca na przechowywanie, a niewiele mniej – 27,5 proc. – spodziewa się, że dostanie przetwory od innej osoby.