Bartosz Urbaniak, BNP Paribas: Coraz częściej wykorzystujemy żywność do samookreślenia

Na zdj. Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. Fot. PTWP

Na temat rewolucji toczącej się w handlu detalicznym w Polsce, zmianach jakie dokonują się w markach własnych, nagłych zmianach trendów oraz ich wpływie na sieci handlowe rozmawiamy z Bartoszem Urbaniakiem, szefem Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Jakie wymieniłby Pan powody drożenia żywności?

Poza wzrostem liczby ludności na świecie i klasy średniej oraz czynników pogodowych, będą to trendy i mody. Im wyżej jesteśmy w hierarchii ekonomicznej, tym częściej wykorzystujemy żywność do samookreślenia. Można nawet powiedzieć, że kupujemy nową funkcję żywności, co podnosi jej cenę.

Prognozuje się trendy, które mówią, że w dużych aglomeracjach miejskich przestrzeń do mieszkania będzie się zmniejszać, zatem pojawi się wspólna kuchnia. W takich budynkach na dole będzie mieścił się sklep, do którego zjeżdża się windą w kapciach i szlafroku … Czy tak może wyglądać przyszłość?

Tak, choć głównie w dużych miastach. W mniejszych ośrodkach miejskich może to być kwestia transportu. Jeśli jednak sieci potrafiłyby dostarczyć szybko to, co wybierzemy w internecie – np. dronem – to równie dobrze możemy w ogóle nie wychodzić z domu.

Mówił Pan, że coraz częściej wykorzystujemy żywność do samookreślenia?

Żywność przeszła z kategorii odżywiania i dostarczania energii do kategorii wyrażania siebie, stylu bycia. To co kupuję i co jem, jest dla mnie ważne, bo określa kim jestem.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku przez Bank BNP Paribas aż 45 proc. Polaków odpowiedziało, że żywność, którą kupują jest ważna na poziomie pozażywieniowym. Te osoby ciągle poszukują nowych produktów, aby móc się wyróżnić, a to sprawia, że mody często się zmieniają.

Jakie widzi Pan zagrożenia jeśli chodzi o nagłe zmiany trendów?

Obawiam się wykorzystywania mediów społecznościowych do publikowania nierzetelnych opinii, czy wręcz fake newsów. Myślę jednak, że doczekamy się regulacji w tym zakresie. Jesteśmy na początkowym etapie uczenia się, jak ten wynalazek jakim jest internet wykorzystywać. A on rozwija się bardzo szybko i – jak na razie – właściwie bez regulacji prawnych, jednak pamiętajmy, że nie da się stworzyć prawa, zanim nie powstanie zjawisko. Zjawisko powstało, rozwinęło się i teraz pojawiają się próby jego regulacji.