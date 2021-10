Batony Ewy Chodakowskiej w Biedronce zasilą konto fundacji walczącej z rakiem piersi

Biedronka dołącza do ogólnopolskiej akcji #ThinkPink. W jej ramach, od 14 października we wszystkich sklepach sieci będzie można kupić limitowany baton BeRaw z symboliczną różową wstążką. 10% dochodu ze sprzedaży produktu trafi do fundacji „OnkoCafe Razem lepiej”, wspierającej walkę z rakiem piersi w Polsce.