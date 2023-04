Bawełnianka w Bełchatowie ruszy 26 kwietnia. Koncert Sary James na otwarcie

Galeria Handlowa Bawełnianka zlokalizowana jest, na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

W obiekcie o powierzchni ponad 33 tys. mkw. najmu znajdować się będzie ponad 80 sklepów i punktów usługowych.

Do dyspozycji klientów będzie również strefa gastronomiczna w industrialnym stylu, w ramach której wykorzystano zabytkowy komin.

Zlokalizowany pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Krótką, Bawełnianą i Pabianicką obiekt powstał na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

Budowa galerii rozpoczęła się w 2010 roku. To jedna z nielicznych galerii w Polsce, która została wybudowana, ale nigdy jej nie otwarto, choć w 2013 r. została oddana do użytku.

Po przejęciu przez nowego właściciela, historyczną tkankę poddano rewitalizacji i krok po kroku w budynku wprowadzano kolejne zmiany, dzięki którym dostosowano obiekt do wymogów współczesnych klientów.

Galeria Bawełnianka szykuje huczne otwarcie

Oficjalny start obiektu zapowiedziano na 26 kwietnia o godz. 12.00. Świętowanie otwarcia potrwa kilka dni - nie zabraknie też licznych atrakcji. W planach jest, m.in. koncert Sary James zapowiedziany na 28 kwietnia.

Odbędą się również pokazy cyrkowe. Wśród atrakcji dla najmłodszych są m.in. animacje z balonami, malowanie buziek, stanowisko z popcornem i watą cukrową.

Jakie sklepy znajdą się w Galerii?

Pierwsze dni otwarcia to również okazja do skorzystania ze specjalnych promocji od marek dostępnych w Galerii Bawełnianka. Swoje sklepy otworzą tu m.in. m.in. jedyne w mieście marki Reserved, Half Price, Mohito, Cropp, House, Carry, W.Kruk, Vistula, Wólczanka, Pizza Hut, Ochnik, Woolworth czy eobuwie. Ponadto klienci będą mogli zrobić zakupy także m.in. w CCC, Apart, Rossmann, Pepco, Dealz, Verona, Vision Express, Tedi czy Media Expert. Swój market w najnowszej koncepcji otworzy w Bawełniance także Biedronka. Po sąsiedzku działa market Lidl - oddalony o 100 metrów od galerii.