Bawełnianka ze sklepami Douglas, Vive, Deichmann

Galeria Handlowa Bawełnianka zlokalizowana jest, na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

W obiekcie o powierzchni ponad 33 tys. mkw. najmu znajdować się będzie ponad 80 sklepów i punktów usługowych.

Do dyspozycji klientów będzie również strefa gastronomiczna w industrialnym stylu, w ramach której wykorzystano zabytkowy komin.

Zlokalizowany pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Krótką, Bawełnianą i Pabianicką obiekt powstał na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

Budowa galerii rozpoczęła się w 2010 roku. To jedna z nielicznych galerii w Polsce, która została wybudowana, ale nigdy jej nie otwarto, choć w 2013 r. została oddana do użytku.

Po przejęciu przez nowego właściciela, historyczną tkankę poddano rewitalizacji i krok po kroku w budynku wprowadzano kolejne zmiany, dzięki którym dostosowano obiekt do wymogów współczesnych klientów.

Galeria Bawełnianka szykuje huczne otwarcie

Oficjalny start obiektu zapowiedziano na 26 kwietnia o godz. 12.00. Świętowanie otwarcia potrwa kilka dni - nie zabraknie też licznych atrakcji. W planach jest, m.in. koncert Sary James zapowiedziany na 28 kwietnia.

Odbędą się również pokazy cyrkowe. Wśród atrakcji dla najmłodszych są m.in. animacje z balonami, malowanie buziek, stanowisko z popcornem i watą cukrową.

Jakie sklepy znajdą się w Galerii?

Pierwsze dni otwarcia to również okazja do skorzystania ze specjalnych promocji od marek dostępnych w Galerii Bawełnianka. Swoje sklepy otworzą tu m.in. Reserved, Mohito, Cropp, House, CCC, Apart, Rossmann, Pepco, Dealz, Verona, Vision Express, Tedi czy Media Expert, Half Price, Carry, W.Kruk, Vistula, Wólczanka, Pizza Hut, Ochnik, Woolworth czy eobuwie. Pojawi się również w Bawełniance najnowszy koncept Biedronki. Po sąsiedzku działa market Lidl - oddalony o 100 metrów od galerii.