Be Diet Catering widzi potencjał w małych miejscowościach. Wyzwaniem ceny surowców

- Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, do których zaliczamy problemy z dostępnością poszczególnych produktów, ograniczenia w dostawach międzynarodowych wynikające z pandemii oraz nieprzewidywalne wzrosty cen żywności stanowią istotne wyzwanie, z którym musimy się zmagać. Wciąż wzrasta zapotrzebowanie na usługi cateringowe w trudno dostępnych i do tej pory niezagospodarowanych lokalizacjach. Musimy też zwrócić uwagę na sposoby uelastycznienia oferty pod kątem możliwości dynamicznej zmiany miejsca dostawy przez klienta oraz stały rozwój oferty dietetycznej dostosowanej do zmieniających się potrzeb żywieniowych konsumentów - wskazuje Artur Rowiński.

Firma obserwuje wzrost zapotrzebowania na diety specjalistyczne. - W odpowiedzi na to wprowadziliśmy do naszej oferty diety dla osób zmagających się z chorobami dietozależnymi, takimi jak cukrzyca typu II, insulinooporność, zaburzenia pracy układu hormonalnego czy nietolerancje pokarmowe. Dzięki stałej współpracy dietetyków klinicznych i szefa kuchni Be Diet Catering, nasi klienci mają okazję przekonać się, że ograniczenia wynikające z choroby, nie są przeszkodą w stosowaniu różnorodnej diety. W planach mamy stałe rozszerzanie oferty o kolejne opcje. Na naszej stronie obecnie można zamówić dietę z niskim indeksem glikemicznym, bez laktozy, z obniżoną zawartością glutenu, dietę przeznaczoną dla kobiet w ciąży oraz mam karmiących, dietę ketogeniczną, a także dietę dla osób zmagających się z Hashimoto - dodaje Artur Rowiński.

Be Diet Catering obserwuje także wzrastającą potrzebę konsumencką związaną z odpowiedzialnością ekologiczną. - Dlatego w podstawowej ofercie wszystkie nasze opakowania nadają się do recyklingu, a na specjalne życzenie klienta jesteśmy w stanie dostarczyć również pudełka wykonane z pulpy trzciny cukrowej, pulpy celulozowej i innych materiałów biodegradowalnych. Dbanie o ekologię w naszym wydaniu to również dostarczanie diet w kartonowych pudełkach, zamiast w papierowych torbach. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie przestrzeni w samochodzie dostawczym o 40 proc, co pozwala zrealizować więcej zamówień oraz zmniejszyć liczbę dostaw i wpływa na zmniejszenie śladu węglowego - podsumowuje Artur Rowiński.